ABD'de 5 kişi Çin hükumetinin casusluk faaliyetlerine yardım etmekle suçlandı - Son Dakika
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ABD'de 5 kişi Çin hükumetinin casusluk faaliyetlerine yardım etmekle suçlandı

17.03.2022 00:29
ABD'de 5 kişi Çin hükumetinin casusluk faaliyetlerine yardım etmekle suçlandı

ABD Adalet Bakanlığı, 5 kişiyi ABD'deki muhalifleri takip etmek, taciz etmek ve bu kişiler için casusluk yapmak gibi faaliyetler için Çin Komünist Partisine yardım etmekle suçladı.

ABD Adalet Bakanlığı, 5 kişiyi ABD'deki muhalifleri takip etmek, taciz etmek ve bu kişiler için casusluk yapmak gibi faaliyetler için Çin Komünist Partisine yardım etmekle suçladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Söz konusu 5 kişi, siyasi görüşleri ve eylemleri Çin'i rahatsız eden ve ABD'de ikamet eden kişilere yönelik baskılara yardım etmekle suçlanıyor." ifadesine yer verildi.

Bu kişiler ABD'deki muhalifleri takip etmek, taciz etmek ve bu kişiler için casusluk yapmak gibi faaliyetler için Çin Komünist Partisine yardım etmekle suçlandı.

Söz konusu kişilerin hedefleri arasında bir Kongre adayı ve Los Angeles'ta yaşayan bir heykel sanatçısının da olduğu kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu 5 kişi arasındaki bir medya şirketi sahibi olan 62 yaşındaki Frank Liu, Florida'da gardiyan olarak çalışan 49 yaşındaki Matthew Ziburis ve Çin merkezli bir teknoloji firmasında çalışan Qiang Jason Sun isimli kişilerin birbiriyle bağlantılı hareket ettiği, Ziburis ve Liu'nin New York'un Long Island bölgesinde gözaltına alındığı bilgisi de paylaşıldı.

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Kaynak: AA

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