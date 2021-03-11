ABD'de 5 polis, 15 yaşındaki çocuğu öldürmekle suçlanıyor - Son Dakika

ABD'de 5 polis, 15 yaşındaki çocuğu öldürmekle suçlanıyor

11.03.2021 12:17
ABD'de 5 polis, 15 yaşındaki çocuğu öldürmekle suçlanıyor, System.String[]

ABD'nin Oklahoma eyaletinde 5 polise, soygun ihbarı üzerine gittikleri benzin istasyonunda 15 yaşındaki Stavian Rodriguez'i öldürme suçlaması yöneltildi.

ABD'nin Oklahoma eyaletinde 5 polise, soygun ihbarı üzerine gittikleri benzin istasyonunda 15 yaşındaki Stavian Rodriguez'i öldürme suçlaması yöneltildi.

Oklahoma Bölge Savcısı David Prater, eyaletin başkenti Oklahoma'da 23 Kasım'da benzin istasyonunda bulunan marketteki silahlı soygun ihbarı üzerine olay yerine 6 polisin intikal ettiğini belirtti.

Savcı Prater'in soruşturma ekibinden Williard Paige de yaptığı açıklamada, olaya müdahale eden 6 polisten 1'inin ölümcül olmayan mermi kullanarak bir eli cebinde diğer eli de belindeki maktulü engellemek isterken, diğer 5 polisin gereksiz yere silahlarına davranarak gerçek mermilerle Rodriguez'e ateş ettiklerini söyledi.

Otopside, 15 yaşındaki Rodriguez'in vücudundan 13 mermi çıkarıldığı bilgisini paylaşan Paige, 5 polisin Rodriguez'i öldürmekle suçlandığını bildirdi.

Polisler, ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilir

Oklahoma Polis Teşkilatı Başkanı John George ise polisleri savunduğu açıklamasında, polislerin eğitimlerinde gördükleri üzere bu tür olaylarda çok kısa sürede karar vermeleri gerektiğini ifade etti.

Polisin hiçbir olayda can kaybı yaşanmasını istemediğini belirten George, silahlı soygun şüphelisi Rodriguez'in, emirlere uymayınca 5 polisin de aynı tehdidi algıladığını ve aynı anda silahlarını ateşlediğini belirtti.

George, bu nedenle Oklahoma Polis Teşkilatının 5 polisin yanında bulunduğu ve yasalar dahilinde hareket ettiklerinde ısrarcı olduğunu kaydetti.

Suçlanan memurların Bethany Sears, Jared Barton, Corey Adams, John Skuta ve Brad Pemberton'ın hüküm giydikleri takdirde ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilecekleri aktarılırken, öldürücü olmayan mermi kullanan Sarah Carli'nin ise suçlanmayacağı ifade edildi.

15 yaşındaki Rodriguez'in annesi geçen ay dava açmıştı

Rodriguez'in annesinin geçen ay dava açmasının ardından Polis Teşkilatı da olay esnasında polislerin üzerinde bulunan kameralar tarafından alınan kayıtları yayınlamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Oklahoma, Benzin, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de 5 polis, 15 yaşındaki çocuğu öldürmekle suçlanıyor - Son Dakika


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