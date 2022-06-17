ABD'de 5 yaş altı çocuklar için Kovid-19 aşısına onay verildi - Son Dakika
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ABD'de 5 yaş altı çocuklar için Kovid-19 aşısına onay verildi

17.06.2022 17:02
ABD'de 5 yaş altı çocuklar için Kovid-19 aşısına onay verildi

NEW ABD İlaç ve Gıda Dairesi (FDA), Pfizer/BioNTech ve Moderna ilaç firmalarının 5 yaş altı çocuklar için geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımına onay verdi.

NEW ABD İlaç ve Gıda Dairesi (FDA), Pfizer/BioNTech ve Moderna ilaç firmalarının 5 yaş altı çocuklar için geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımına onay verdi.

FDA'dan yapılan açıklamada, Pfizer/BioNTech Kovid-19 aşısının üç doz halinde 6 ay ile 4 yaş, Moderna Kovid-19 aşısının da 2 doz halinde 6 ay ile 4 yaş aralığındaki çocuklara uygulanabileceği belirtildi.

Çocuklara yönelik söz konusu Kovid-19 aşılarının en erken 21 Haziran'dan itibaren dağıtımına başlanmasının beklendiği kaydedildi.

ABD nüfusundaki son yaş grubuna Kovid-19 aşısı iznini içeren FDA'nın bu onayının, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) uzmanları tarafından bugün ve yarın değerlendirilerek nihai prosedürün tamamlanacağı bildirildi.

FDA onayından sonra, yeni aşıların en iyi nasıl uygulanacağı konusunda CDC'den de tavsiye alınması gerekiyor.

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Kaynak: AA

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