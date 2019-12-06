Son Dakika Haberleri: ABD'de 5 yaşındaki çocuk, evlat edinme duruşmasına sınıf arkadaşlarını çağırdı
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ABD'de 5 yaşındaki çocuk, evlat edinme duruşmasına sınıf arkadaşlarını çağırdı

6 saat önce

ABD'nin Michigan eyaletinde Michael isimli 5 yaşındaki çocuk, evlat edinme duruşmasına sınıf arkadaşlarıyla katıldı.

ABD'de 5 yaşındaki çocuk, evlat edinme duruşmasına sınıf arkadaşlarını çağırdı, System.String[]

ABD'nin Michigan eyaletinde Michael isimli 5 yaşındaki çocuk, evlat edinme duruşmasına sınıf arkadaşlarıyla katıldı.

BBC'nin haberine göre, anaokulu öğrencisi Michael, dün Kent kasabasındaki mahkemede yapılan işlemlerinin ardından yeni ailesine katıldı.

Kent kasabasının Facebook'tan paylaştığı fotoğrafta, Michael, yeni ailesinin yanındaki sakin görünümüyle dikkati çekti.

Michael'in öğretmeni, sınıf arkadaşları ve öğrencilerin aileleri duruşma sırasında alkışlarla salona girerken, Michael'in arkadaşları kendilerini tanıtarak neden geldiklerini açıkladı.

Michael'in öğretmeni "Okula bir aile olarak başladık. Aile, DNA ile olmak zorunda değil çünkü aile destek ve sevgidir." dedi.

Kent kasabası mahkemesinin yıllık evlat edinme gününde, 37 çocuk daha yeni ailelerine katıldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Facebook, Michigan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 09:02 Kaynak: AA
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