Son Dakika Haberleri: Abd'de 50 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada
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Abd'de 50 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada

7 saat önce

ABD'de 50 aracın karıştığı zincirleme kaza kameradaABD, (DHA)- ABD'de kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 3 TIR kaza yaptı.

ABD'de 50 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada

ABD, (DHA)- ABD'de kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 3 TIR kaza yaptı. Kazanın meydana geldiği yolda seyir halindeki araçlar ise duramayarak birbirine girdi. 50 aracın karıştığı zincirleme kazada biri ağır olmak üzere, 2 kişi yaralandı.

ABD'nin Iowa eyaletinin Des Moines kentinin çıkışındaki I-80 otobanında kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 3 TIR kaza yaptı. Kaza sebebiyle tamamen kapanan yolda seyir halinde olan diğer araçlar da duramayarak birbirine girdi. 50 aracın karıştığı zincirleme kazada, biri ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Abd'de 50 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 05:04 Kaynak: DHA
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