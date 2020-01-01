ABD'de 50 yıl sonra bir ilk: Esrar içmekten hüküm giyen 11 bin kişi affedildi - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD'de 50 yıl sonra bir ilk: Esrar içmekten hüküm giyen 11 bin kişi affedildi - Son Dakika Dünya

ABD'de 50 yıl sonra bir ilk: Esrar içmekten hüküm giyen 11 bin kişi affedildi

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Illinois eyaletinde esrar kullanmaktan dolayı ceza alan 11 bini aşkın kişi affedildi. Illinois'te geçtiğimiz çarşamba günü kabul edilen yasa kapsamında 21 yaş üstü kişilerin belirli miktarda esrar kullanımı yasal hale gelmişti

ABD'de 50 yıl sonra bir ilk: Esrar içmekten hüküm giyen 11 bin kişi affedildi, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Illinois eyaletinde esrar kullanmaktan dolayı ceza alan 11 bini aşkın kişi affedildi. Illinois'te geçtiğimiz çarşamba günü kabul edilen yasa kapsamında 21 yaş üstü kişilerin belirli miktarda esrar kullanımı yasal hale gelmişti.


Yeni yasa değişikliği kapsamında harekete geçen valilik, 30 gramdan daha az miktarda esrar maddesiyle yakalanan ya da hüküm giyen 116 bini aşkın zanlının davasını yeniden gözden geçirdi. Illinois Valisi Jay Robert (J. B.) Pritzker, bu çerçevede ilk olarak 11.017 kişiyi affettiğini açıkladı.

Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Illinois, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 01:37 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran, ABD Başkanı Trump'ın suçlamalarını reddetti
Trump'tan İran'a tehdit: Büyük bedel ödeyecekler Kuzey Kore, nükleer ve uzun menzilli füze denemelerine devam edecek İran dini lideri Hamaney'den Trump'ın tehdidine yanıt: Gerekirse vuracağız

Son Dakika Haberleri
19:37 5 termik santral tamamen, 1 termik santral ise kısmi olarak kapatılıyor - Son Dakika Haber
19:37 Roma'da yılbaşı geleneği: 15 metreden serin nehir sularına daldılar - Son Dakika Haber
19:22 TEPAV: Türkiye'nin AB üyeliğine destek büyük, inanç az - Son Dakika Haber
19:16 Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Muğla Kemerköy, Muğla Yeniköy ve Çanakkale 18 Mart Çan Termik... - Son Dakika Haber
19:14 Otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı - Son Dakika Haber
18:49 Ahmet Davutoğlu TikTok'a üye oldu: Gençlik nerede, biz oradayız - Son Dakika Haber
18:14 Kan donduran cinayet! Eşi için tartıştığı amcasının boğazını kesip, gözlerini oydu - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2020 19:52:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'de 50 yıl sonra bir ilk: Esrar içmekten hüküm giyen 11 bin kişi affedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]