ABD'de 538 Kilogram Kokain Ele Geçirildi
1 saat önce
ABD'nin Philadelphia kentinde 538 kilogram kokain ele geçirildi.
ABD
'nin Philadelphia
kentinde 538 kilogram kokain ele geçirildi.
Gümrük yetkilileri, limanda dedektör köpeklerin koku alması üzerine yaptıkları aramada konteynerde 450 paket kokain buldu.
Yetkililer, 538 kilogramlık kokainin Philadelphia'da son 20 yılda ele geçirilen en büyük miktar olduğunu kaydetti. New York
limanında geçen ay 1,5 ton kokain ele geçirilmişti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:35 Kaynak: AA
Mike Trout, 12 Yıllık Sözleşme Karşılığı 432 Milyon Dolar Kazanacak
Dev Organizasyona Ronaldo Ayarı
ABD'den S-400 Kriziyle İlgili Yeni Açıklama: Çözüm Bulmayı Umuyoruz Ancak İşimiz Zor
Hükümetten Trump'ın İsrail Açıklamasına Sert Tepki: Dünya Trump'ın Attığı Tweetlerle Yönetilecek Bir Yer Değil