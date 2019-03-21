Son Dakika Haberleri: ABD'de 538 Kilogram Kokain Ele Geçirildi

ABD'de 538 Kilogram Kokain Ele Geçirildi

1 saat önce

ABD'nin Philadelphia kentinde 538 kilogram kokain ele geçirildi.

ABD'de 538 Kilogram Kokain Ele Geçirildi, System.String[]
ABD'nin Philadelphia kentinde 538 kilogram kokain ele geçirildi.

Gümrük yetkilileri, limanda dedektör köpeklerin koku alması üzerine yaptıkları aramada konteynerde 450 paket kokain buldu.

Yetkililer, 538 kilogramlık kokainin Philadelphia'da son 20 yılda ele geçirilen en büyük miktar olduğunu kaydetti.

New York limanında geçen ay 1,5 ton kokain ele geçirilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:35 Kaynak: AA

Philadelphia, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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