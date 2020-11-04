ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi aday Donald Trump, kritik önemdeki eyaletlerden Ohio'yu kazandı - Son Dakika

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi aday Donald Trump, kritik önemdeki eyaletlerden Ohio'yu kazandı
04.11.2020 08:21
ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi aday Donald Trump, kritik önemdeki eyaletlerden Ohio'yu kazandı.
ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi aday Donald Trump, kritik önemdeki eyaletlerden Ohio'yu kazandı
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