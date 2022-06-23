ABD'de şu an, 6-17 yaş arası çocuklar için sadece Pfizer/BioNTech ilaç firmasının Kovid-19 aşısının kullanılmasına izin veriliyor.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi ( FDA ) uzmanları da 15 Haziran'da, Moderna'nın 6-17 yaş grubu için geliştirdiği Kovid-19 aşısının uygulanabilir olduğu yönünde görüş bildirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › ABD'de 6-17 yaş çocuklar için Moderna'nın Kovid-19 aşısı onaylandı - Son Dakika

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