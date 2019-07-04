Son Dakika Haberleri: ABD'de 6.4 büyüklüğünde deprem
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ABD'de 6.4 büyüklüğünde deprem

1 saat önce

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD'de 6.4 büyüklüğünde deprem, System.String[]
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkezinin Kalifornia'nın kuzeybatısındaki San Bernardino İlçesi'nde Searles Vadisi olduğunu duyurdu.

Ölü ya da yaralı konusunda henüz bir bilgi paylaşılmadı.


Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 09:01 Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya, Dünya
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