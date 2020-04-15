ABD'de 6 eyalet ekonomik işbirliği ittifakı yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD'de 6 eyalet ekonomik işbirliği ittifakı yaptı - Son Dakika

ABD'de 6 eyalet ekonomik işbirliği ittifakı yaptı

6 saat önce

ABD'de korona virüs (Covid-19) nedeniyle durma noktasına gelen ekonominin canlandırılması için 6 eyaletin valisi ortak hareket etme kararı aldı.

ABD'de 6 eyalet ekonomik işbirliği ittifakı yaptı, System.String[]

ABD'de korona virüs (Covid-19) nedeniyle durma noktasına gelen ekonominin canlandırılması için 6 eyaletin valisi ortak hareket etme kararı aldı.


ABD'de korona virüse karşı 6 eyaletin valisi ortak hareket etme kararı aldı. New York Valisi Andrew Cuomo'nun basın bilgilendirme toplantısına New Jersey Valisi Phil Murphy, Connecticut Valisi Ned Lamont, Pensilvanya Valisi Tom Wolf, Delaware Valisi John Carney ve Rhone Island Valisi Gina Raimondo tele konferans yöntemi ile katılarak izlenecek yollar hakkında görüşlerini açıkladılar. 6 eyaletin entegre bir bölge ekonomisine rahip olduklarını belirten Vali Andrew Cuomo, "Covid-19 salgınıyla ortaya koyduğumuz işbirliğini ekonomik alanda da sürdürmek istiyoruz. Her eyaletten birer sağlık, ekonomik kalkınma ve askeri uzmanlarının oluşan heyet koordinasyonu sağlayacaklar" dedi.


"Ekonomiyi yeniden canlandırmanın zamanı gelmiştir"


New York Valisi Andrew Cuomo, "Koordinasyon Konseyinin test, iletişim izleme, tedavi ve sosyal uzaklaştırma dahil olmak üzere yayılmayı tetiklemeden sosyal izolasyonu kolaylaştırma amacına ulaşmak için mevcut her aracı kullanarak en iyi bilimsel, istatistiksel, sosyal ve ekonomik bilgilerle hareket ederek değerlendirmede bulunacaklardır. Sosyal uzaklaşma ve salgınla mücadele etmek için komşu eyaletlerle yakın işbirliği içindeyiz. Şimdi enfeksiyon oranı izlerken ve İkinci bir yeni enfeksiyon dalgasını tetiklemeden ekonomik vanayı yavaş ve dikkatli bir şekilde açmanın zamanı gelmiştir. Kapattığımız sistemleri yeniden başlatmak ve insanları tekrar işlerine döndürmek için akıllı ve tutarlı bir strateji bulmalıyız. Bunu bölgesel bir yaklaşımla yapmak istiyoruz. Çünkü bölgesel bir ekonomiyiz. Ekonomimizi tekrar çalışır hale getirelim" ifadelerine yer verdi.


"Ekonominin yeniden canlandığı günü 4 gözle bekliyorum"


New Jersey Valisi Phil Murphy ise "Kimse ekonomimizi yeniden başlatmak için benden daha fazla düşünmedi. Ama sıralamayı doğru yapmazsak daha fazla canı riske atarız. Sürdürülebilir bir ekonomik toparlanmak için oluşturulan uzmanlar konseyi, potansiyel olarak felaketle sonuçlanabilecek büyük bir aksilikten kaçınmamıza yardımcı olacak. Ekonomimizi tam olarak canlandırmak ve insanlarımız için bu hastalığın tehlikesini en aza indirgemek için planlamalıyız. Salgının hafifleyerek kısıtlamaların sona erdiği ve ekonomimizi ileriye taşımamıza izin verdiği günü dört gözle bekliyorum" şeklinde konuştu.


Connecticut Valisi Ned Lamont, "Virüsün yayılımının durması en fazla istediğimiz şey. Birbirleri ile bağlantılı ekonomilerimiz ve sağlık sistemlerimiz söz konusu olduğunda etkinin aynı olması doğaldır. Doğru kararlar almak için koalisyon ortaklarımızla birlikte çalışacağız. Bu sorunları birlikte çözmeliyiz" dedi.


"Geleceğe hazırlanmak için ekonomiye de odaklanmalıyız"


Pensilvanya Valisi Tom Wolf ise "En yüksek önceliğimiz vatandaşlarımızın sağlığını ve güvenliğini korumaya devam ediyoruz. Yönetiminiz COVID-19'un yayılmasını hafifletmek için kritik adımlar atmaya devam ederken, ileriye bakmamız ve ölçülü, dikkatli bir yaklaşım benimsememiz gerektiğinin de farkındayım. Geleceğe hazırlanmak için hem sağlığa odaklanan hem de ekonomiyi canlandırmak için kapsamlı bir strateji geliştirilmeli. Bu amaçla diğer eyaletlerle işbirliği içinde olacağız" dedi.


"Tutarlı bir yaklaşıma ihtiyacımız vardı"


Delaware Valisi John Carney ise konuşmasında şunları söyledi:


"Eyaletimizde hala kötüleşen bir durumumuz var. COVID-19 vakaları artıyor. Eyalet halkı evde kalmalı. Gereksiz yere dışarı çıkmamalı. İhtiyacınız yoksa Delaware'yi ziyaret etmeyin. Aynı zamanda ileriye bakmamız gerek. O gün geldiğinde eyaletlerimizi bu krizden çıkarmak için tutarlı bir yaklaşıma ihtiyacımız var. Vali arkadaşlarımın bölgedeki ortaklığından dolayı minnettarım. Hepsi COVID-19 vakalarındaki artışı önlemek, hastane kapasitesini artırmak ve hayat kurtarmak için 24 saat çalışıyorlar. Sorunları ortaklaşa çalışarak halledeceğiz"


"Amerikalıların çabalarımızı destekleyeceğinden eminim"


Korona virüsün yayılmasını yavaşlatmak ve hayat kurtarmak için savaştıklarını belirten Rhode Island Valisi Gina Raimondo, "Attığımız adımlardan gurur duyuyorum. Bu virüsün sınırları tanımadığını biliyoruz ve bu hastalığın ikinci dalgasını önlemek için güçlü ve koordineli bir bölgesel yaklaşıma ihtiyacımız olduğu açıktır. Bu yeni ortaklığın eyaletimizi ve tüm Amerikalıları güvenli bir şekilde tekrar ekonomiye kazandırma çabalarımızı destekleyeceğinden eminim" açıklamasında bulundu. - NEW YORK

Amerika Birleşik Devletleri, New Jersey, New York, Delaware, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 12:50 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD, Dünya Sağlık Örgütüne sağladığı fonu askıya aldı
Son Dakika: Koronavirüste vaka sayısı 2 milyonu aştı Dolar son 1,5 yılın en yüksek seviyesini gördü! İşte son durum Altına yatırım yapanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Trump, sorduğu soruyla koronavirüs kararlarını eleştiren muhabire sinirlendi: Yalancı, yüz karası Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) ödemeleri donduran ABD Başkanı Trump'a tepki: 'İnsanlığa karşı işlenen... ABD'li bilim insanlarından sosyal mesafe araştırması: 2022'ye kadar aralıklarla sürdürülebilir Yüzlerce mahkumdan Kim Kardashian'a teşekkür mektubu DSÖ'ye ödemeleri donduran Trump'a tepki yağıyor: İnsanlığa karşı işlenen bir suç ABD'de sanayi üretimi Mart'ta yüzde 5,4 azalarak 74 yılın en sert düşüşünü kaydetti Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2 bin 410 kişi hayatını kaybetti Washington Post: Trump yönetimi okullar, kiliseler ve AVM'leri 1 Mayıs'a kadar açmayı planlıyor Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden Trump'ın maddi yardımları kesme kararına ilk yorum: Üzüntüyle karşılıyoruz ABD'de 10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki genç kadına uyuduğu sırada cinsel istismarda bulundu Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 21 bin 645'e yükseldi
Son Dakika: Fatih Terim koronavirüsü yendi Son Dakika: Fatih Terim koronavirüsü yendi         
19:12
ABD'de 10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki genç kadına uyuduğu sırada cinsel istismarda bulundu ABD'de 10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki genç kadına uyuduğu sırada cinsel istismarda bulundu         
19:10
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 21 bin 645'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 21 bin 645'e yükseldi         
19:07
Filip Novak şinitzel yaptı, yemek pasını Campi'ye attı Filip Novak şinitzel yaptı, yemek pasını Campi'ye attı         
18:48
Ünlü deprem uzmanı Naci Görür, Hatay'da peş peşe meydana gelen 3 depremi değerlendirdi Ünlü deprem uzmanı Naci Görür, Hatay'da peş peşe meydana gelen 3 depremi değerlendirdi         
18:47
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden Trump'ın maddi yardımları kesme kararına ilk yorum: Üzüntüyle karşılıyoruz Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden Trump'ın maddi yardımları kesme kararına ilk yorum: Üzüntüyle karşılıyoruz         
18:47
Peru 2. Lig ekibi Deportivo Coopsol, ekonomik kriz nedeniyle oyuncu, antrenör ve personelin tamamının görevine son verdi Peru 2. Lig ekibi Deportivo Coopsol, ekonomik kriz nedeniyle oyuncu, antrenör ve personelin tamamının görevine son verdi         
18:33
Washington Post: Trump yönetimi okullar, kiliseler ve AVM'leri 1 Mayıs'a kadar açmayı planlıyor Washington Post: Trump yönetimi okullar, kiliseler ve AVM'leri 1 Mayıs'a kadar açmayı planlıyor         
18:25
Türkiye'de koronavirüs salgınında zinciri kıran filyasyon sisteminin ayrıntıları netleşti Türkiye'de koronavirüs salgınında zinciri kıran filyasyon sisteminin ayrıntıları netleşti         
17:58
Radamel Falcao evde çalışmalarını sürdürüyor Radamel Falcao evde çalışmalarını sürdürüyor         
17:51
Fatih Terim, Diagne ve Babel'i önümüzdeki sezon kadroda düşünmüyor Fatih Terim, Diagne ve Babel'i önümüzdeki sezon kadroda düşünmüyor         
17:40
Gün içinde iki kere sallanan Hatay'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu Gün içinde iki kere sallanan Hatay'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu         
17:32
Fahiş fiyat uygulayanların cezası 100 bin TL'ye, stokçuluk yapanların cezası ise 500 bin TL'ye çıkacak Fahiş fiyat uygulayanların cezası 100 bin TL'ye, stokçuluk yapanların cezası ise 500 bin TL'ye çıkacak         
17:27
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi         
17:25
Parasını alamayan Loris Karius sözleşmesini feshediyor Parasını alamayan Loris Karius sözleşmesini feshediyor         
17:18
BTP Genel Başkanı Haydar Baş son yolculuğuna uğurlandı BTP Genel Başkanı Haydar Baş son yolculuğuna uğurlandı         
17:09
Koronavirüs, İstanbul Boğazı'ndaki yunus popülasyonunu artırdı mı? Konunun uzmanı açıklık getirdi Koronavirüs, İstanbul Boğazı'ndaki yunus popülasyonunu artırdı mı? Konunun uzmanı açıklık getirdi         
17:08
Umre dönüşü karantinada kaldıktan sonra evine dönen kadın, koronavirüsten öldü Umre dönüşü karantinada kaldıktan sonra evine dönen kadın, koronavirüsten öldü         
17:08
Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2 bin 410 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2 bin 410 kişi hayatını kaybetti         
17:06
TEM bağlantı yolunda iki tır kaza yaptı! Kilometrelerce kuyruk oluştu TEM bağlantı yolunda iki tır kaza yaptı! Kilometrelerce kuyruk oluştu         
17:04
Vahşi doğada ölüm kalım savaşı! Martı, tavşanı tek lokmada yuttu Vahşi doğada ölüm kalım savaşı! Martı, tavşanı tek lokmada yuttu         
16:59
Ajax, Altay Bayındır'ı transfer listesine aldı Ajax, Altay Bayındır'ı transfer listesine aldı         
16:57
ABD'de sanayi üretimi Mart'ta yüzde 5,4 azalarak 74 yılın en sert düşüşünü kaydetti ABD'de sanayi üretimi Mart'ta yüzde 5,4 azalarak 74 yılın en sert düşüşünü kaydetti         
16:54
DSÖ'ye ödemeleri donduran Trump'a tepki yağıyor: İnsanlığa karşı işlenen bir suç DSÖ'ye ödemeleri donduran Trump'a tepki yağıyor: İnsanlığa karşı işlenen bir suç         
16:47
Sahibi koronavirüsü atlatan papağan: Evden çıkma, evde kal Sahibi koronavirüsü atlatan papağan: Evden çıkma, evde kal         
16:38
ABD'li bilim insanlarından sosyal mesafe araştırması: 2022'ye kadar aralıklarla sürdürülebilir ABD'li bilim insanlarından sosyal mesafe araştırması: 2022'ye kadar aralıklarla sürdürülebilir         
16:35
Dolar son 1,5 yılın en yüksek seviyesini gördü! İşte son durum Dolar son 1,5 yılın en yüksek seviyesini gördü! İşte son durum         
16:30
Fatih Portakal'ın yorumlarından dolayı RTÜK, FOX TV'ye program durdurma cezası verdi Fatih Portakal'ın yorumlarından dolayı RTÜK, FOX TV'ye program durdurma cezası verdi         
16:25
Suriye uyruklu şahıs, 7 aylık hamile eşini dövüp cam kırığıyla yaraladı Suriye uyruklu şahıs, 7 aylık hamile eşini dövüp cam kırığıyla yaraladı         
16:21
Tahliyesine hükmedilen Ergenekon'un eski savcılarından Dalkuş hakkında yeniden tutuklama kararı çıktı Tahliyesine hükmedilen Ergenekon'un eski savcılarından Dalkuş hakkında yeniden tutuklama kararı çıktı         
16:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2020 19:28:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'de 6 eyalet ekonomik işbirliği ittifakı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]