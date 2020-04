ABD'de 6 eyalet ekonomik işbirliği ittifakı yaptı - Son Dakika

ABD'de korona virüs (Covid-19) nedeniyle durma noktasına gelen ekonominin canlandırılması için 6 eyaletin valisi ortak hareket etme kararı aldı.



ABD'de korona virüse karşı 6 eyaletin valisi ortak hareket etme kararı aldı. New York Valisi Andrew Cuomo'nun basın bilgilendirme toplantısına New Jersey Valisi Phil Murphy, Connecticut Valisi Ned Lamont, Pensilvanya Valisi Tom Wolf, Delaware Valisi John Carney ve Rhone Island Valisi Gina Raimondo tele konferans yöntemi ile katılarak izlenecek yollar hakkında görüşlerini açıkladılar. 6 eyaletin entegre bir bölge ekonomisine rahip olduklarını belirten Vali Andrew Cuomo, "Covid-19 salgınıyla ortaya koyduğumuz işbirliğini ekonomik alanda da sürdürmek istiyoruz. Her eyaletten birer sağlık, ekonomik kalkınma ve askeri uzmanlarının oluşan heyet koordinasyonu sağlayacaklar" dedi.



"Ekonomiyi yeniden canlandırmanın zamanı gelmiştir"



New York Valisi Andrew Cuomo, "Koordinasyon Konseyinin test, iletişim izleme, tedavi ve sosyal uzaklaştırma dahil olmak üzere yayılmayı tetiklemeden sosyal izolasyonu kolaylaştırma amacına ulaşmak için mevcut her aracı kullanarak en iyi bilimsel, istatistiksel, sosyal ve ekonomik bilgilerle hareket ederek değerlendirmede bulunacaklardır. Sosyal uzaklaşma ve salgınla mücadele etmek için komşu eyaletlerle yakın işbirliği içindeyiz. Şimdi enfeksiyon oranı izlerken ve İkinci bir yeni enfeksiyon dalgasını tetiklemeden ekonomik vanayı yavaş ve dikkatli bir şekilde açmanın zamanı gelmiştir. Kapattığımız sistemleri yeniden başlatmak ve insanları tekrar işlerine döndürmek için akıllı ve tutarlı bir strateji bulmalıyız. Bunu bölgesel bir yaklaşımla yapmak istiyoruz. Çünkü bölgesel bir ekonomiyiz. Ekonomimizi tekrar çalışır hale getirelim" ifadelerine yer verdi.



"Ekonominin yeniden canlandığı günü 4 gözle bekliyorum"



New Jersey Valisi Phil Murphy ise "Kimse ekonomimizi yeniden başlatmak için benden daha fazla düşünmedi. Ama sıralamayı doğru yapmazsak daha fazla canı riske atarız. Sürdürülebilir bir ekonomik toparlanmak için oluşturulan uzmanlar konseyi, potansiyel olarak felaketle sonuçlanabilecek büyük bir aksilikten kaçınmamıza yardımcı olacak. Ekonomimizi tam olarak canlandırmak ve insanlarımız için bu hastalığın tehlikesini en aza indirgemek için planlamalıyız. Salgının hafifleyerek kısıtlamaların sona erdiği ve ekonomimizi ileriye taşımamıza izin verdiği günü dört gözle bekliyorum" şeklinde konuştu.



Connecticut Valisi Ned Lamont, "Virüsün yayılımının durması en fazla istediğimiz şey. Birbirleri ile bağlantılı ekonomilerimiz ve sağlık sistemlerimiz söz konusu olduğunda etkinin aynı olması doğaldır. Doğru kararlar almak için koalisyon ortaklarımızla birlikte çalışacağız. Bu sorunları birlikte çözmeliyiz" dedi.



"Geleceğe hazırlanmak için ekonomiye de odaklanmalıyız"



Pensilvanya Valisi Tom Wolf ise "En yüksek önceliğimiz vatandaşlarımızın sağlığını ve güvenliğini korumaya devam ediyoruz. Yönetiminiz COVID-19'un yayılmasını hafifletmek için kritik adımlar atmaya devam ederken, ileriye bakmamız ve ölçülü, dikkatli bir yaklaşım benimsememiz gerektiğinin de farkındayım. Geleceğe hazırlanmak için hem sağlığa odaklanan hem de ekonomiyi canlandırmak için kapsamlı bir strateji geliştirilmeli. Bu amaçla diğer eyaletlerle işbirliği içinde olacağız" dedi.



"Tutarlı bir yaklaşıma ihtiyacımız vardı"



Delaware Valisi John Carney ise konuşmasında şunları söyledi:



"Eyaletimizde hala kötüleşen bir durumumuz var. COVID-19 vakaları artıyor. Eyalet halkı evde kalmalı. Gereksiz yere dışarı çıkmamalı. İhtiyacınız yoksa Delaware'yi ziyaret etmeyin. Aynı zamanda ileriye bakmamız gerek. O gün geldiğinde eyaletlerimizi bu krizden çıkarmak için tutarlı bir yaklaşıma ihtiyacımız var. Vali arkadaşlarımın bölgedeki ortaklığından dolayı minnettarım. Hepsi COVID-19 vakalarındaki artışı önlemek, hastane kapasitesini artırmak ve hayat kurtarmak için 24 saat çalışıyorlar. Sorunları ortaklaşa çalışarak halledeceğiz"



"Amerikalıların çabalarımızı destekleyeceğinden eminim"



Korona virüsün yayılmasını yavaşlatmak ve hayat kurtarmak için savaştıklarını belirten Rhode Island Valisi Gina Raimondo, "Attığımız adımlardan gurur duyuyorum. Bu virüsün sınırları tanımadığını biliyoruz ve bu hastalığın ikinci dalgasını önlemek için güçlü ve koordineli bir bölgesel yaklaşıma ihtiyacımız olduğu açıktır. Bu yeni ortaklığın eyaletimizi ve tüm Amerikalıları güvenli bir şekilde tekrar ekonomiye kazandırma çabalarımızı destekleyeceğinden eminim" açıklamasında bulundu. - NEW YORK