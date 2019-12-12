ABD'de 6 kişinin öldüğü çatışma: Saldırganlar markete böyle saldırmış - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD'de 6 kişinin öldüğü çatışma: Saldırganlar markete böyle saldırmış - Son Dakika

ABD'de 6 kişinin öldüğü çatışma: Saldırganlar markete böyle saldırmış

6 saat önce

ABD'nin New Jersey eyaletindeki Jersey City bölgesinde dün meydana gelen ve 1'i polis, 2'si saldırgan 6 kişinin hayatını kaybettiği çatışmaya dair yeni bir görüntü yayınlandı.

ABD'de 6 kişinin öldüğü çatışma: Saldırganlar markete böyle saldırmış, System.String[]

ABD'nin New Jersey eyaletindeki Jersey City bölgesinde dün meydana gelen ve 1'i polis, 2'si saldırgan 6 kişinin hayatını kaybettiği çatışmaya dair yeni bir görüntü yayınlandı. Yerel medya saldırganların bölgede bulunan bir Koşer marketi hedef aldığını ardından kaçmaktayken polis tarafından sıkıştırıldıklarını ve ardından çatışma çıktığını duyurmuştu.

Yayınlanan güvenlik kamera görüntüsünde bir minibüs ile market önüne gelen 2 saldırganın marketi kurşun yağmuruna tuttuğu ardından kaçtıkları görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Saldırganların marketi kurşunlamaları ve kaçmaları

Polislerin bölgeye sevk edilmesi

Çatışma anları

Polis ve sağlık ekiplerinin görüntüleri

üğü çatışma Saldırganlar markete böyle saldırmış


Amerika Birleşik Devletleri, New Jersey, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:44 Kaynak: DHA
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