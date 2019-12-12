Abd'de 6 kişinin öldüğü çatışma saldırganlar markete böyle saldırmış - Son Dakika
Son Dakika Güncel Abd'de 6 kişinin öldüğü çatışma saldırganlar markete böyle saldırmış - Son Dakika

Abd'de 6 kişinin öldüğü çatışma saldırganlar markete böyle saldırmış

7 saat önce

ABD'de 6 kişinin öldüğü çatışma Saldırganlar markete böyle saldırmışABD (DHA) - ABD'nin New Jersey eyaletindeki Jersey City bölgesinde dün meydana gelen ve 1'i polis, 2'si saldırgan 6 kişinin hayatını kaybettiği çatışmaya dair yeni bir görüntü yayınlandı.

ABD'de 6 kişinin öldüğü çatışma Saldırganlar markete böyle saldırmış

ABD (DHA) - ABD'nin New Jersey eyaletindeki Jersey City bölgesinde dün meydana gelen ve 1'i polis, 2'si saldırgan 6 kişinin hayatını kaybettiği çatışmaya dair yeni bir görüntü yayınlandı. Yerel medya saldırganların bölgede bulunan bir Koşer marketi hedef aldığını ardından kaçmaktayken polis tarafından sıkıştırıldıklarını ve ardından çatışma çıktığını duyurdu.

Yayınlanan güvenlik kamera görüntüsünde bir minibüs ile market önüne gelen 2 saldırganın marketi kurşun yağmuruna tuttuğu ardından kaçtıkları görülüyor.

Abd'de 6 kişinin öldüğü çatışma saldırganlar markete böyle saldırmış

Amerika Birleşik Devletleri, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:56 Kaynak: DHA
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