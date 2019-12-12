Abd'de 6 kişinin öldüğü çatışma saldırganlar markete böyle saldırmış - Son Dakika

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Abd'de 6 kişinin öldüğü çatışma saldırganlar markete böyle saldırmış
7 saat önce
ABD'de 6 kişinin öldüğü çatışma Saldırganlar markete böyle saldırmışABD (DHA) - ABD'nin New Jersey eyaletindeki Jersey City bölgesinde dün meydana gelen ve 1'i polis, 2'si saldırgan 6 kişinin hayatını kaybettiği çatışmaya dair yeni bir görüntü yayınlandı.
Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:56 Kaynak: DHA
ABD'de 6 kişinin öldüğü çatışma Saldırganlar markete böyle saldırmış
ABD (DHA) - ABD'nin New Jersey eyaletindeki Jersey City bölgesinde dün meydana gelen ve 1'i polis, 2'si saldırgan 6 kişinin hayatını kaybettiği çatışmaya dair yeni bir görüntü yayınlandı. Yerel medya saldırganların bölgede bulunan bir Koşer marketi hedef aldığını ardından kaçmaktayken polis tarafından sıkıştırıldıklarını ve ardından çatışma çıktığını duyurdu.
Yayınlanan güvenlik kamera görüntüsünde bir minibüs ile market önüne gelen 2 saldırganın marketi kurşun yağmuruna tuttuğu ardından kaçtıkları görülüyor.
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