ABD'de 6 kişinin öldüğü çatışma Saldırganlar markete böyle saldırmış - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD'de 6 kişinin öldüğü çatışma Saldırganlar markete böyle saldırmış - Son Dakika Dünya

ABD'de 6 kişinin öldüğü çatışma Saldırganlar markete böyle saldırmış

7 saat önce

ABD'nin New Jersey eyaletindeki Jersey City bölgesinde dün meydana gelen ve 1'i polis, 2'si saldırgan 6 kişinin hayatını kaybettiği çatışmaya dair yeni bir görüntü yayınlandı.

ABD'de 6 kişinin öldüğü çatışma Saldırganlar markete böyle saldırmış, System.String[]

ABD'nin New Jersey eyaletindeki Jersey City bölgesinde dün meydana gelen ve 1'i polis, 2'si saldırgan 6 kişinin hayatını kaybettiği çatışmaya dair yeni bir görüntü yayınlandı. Yerel medya saldırganların bölgede bulunan bir Koşer marketi hedef aldığını ardından kaçmaktayken polis tarafından sıkıştırıldıklarını ve ardından çatışma çıktığını duyurdu.

Yayınlanan güvenlik kamera görüntüsünde bir minibüs ile market önüne gelen 2 saldırganın marketi kurşun yağmuruna tuttuğu ardından kaçtıkları görülüyor.


Amerika Birleşik Devletleri, New Jersey, Polis, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:58 Kaynak: DHA
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