ABD'de 6 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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ABD'de 6 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı

04.04.2022 22:58
ABD'de 6 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı

NEW ABD'nin California eyaletine bağlı Sacramento kentinde 6 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili bir kişinin ele geçirildiği belirtildi.

NEW ABD'nin California eyaletine bağlı Sacramento kentinde 6 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili bir kişinin ele geçirildiği belirtildi.

Sacramento Polis Teşkilatından yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Dandre Martin'in "ilgili şüpheli" olarak gözaltına alındığı kaydedildi.

Martin'in saldırı ve yasa dışı ateşli silahlı bulundurma suçlamalarıyla hakim karşısına çıkacağı ifade edildi.

Polis timlerinin olayın geçtiği caddede yaptığı aramalarda 3 evde silah bulunduğu bildirildi.

Diğer yandan saldırıda hayatını kaybedenlerin kimlikleri de belirlendi. Polis, yaşları 21 ila 57 olan 3 kadın ile 3 erkeğin saldırıda öldüğü bilgisini paylaştı.

Sacramento kentinin en işlek caddelerinden birinde dün gece yerel saatle 02.00 civarında meydana gelen silahlı saldırıda 6 kişi ölmüş, en az 4'ü ağır olmak üzere 12 kişi yaralanmıştı.

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Kaynak: AA

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