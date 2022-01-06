ABD'de 6 Ocak kanlı kongre baskınının üzerinden 1 yıl geçtiABD'lilerin yüzde 64'ü demokrasinin geleceğinden endişeli - Son Dakika

- ABD'de 6 Ocak kanlı kongre baskınının üzerinden 1 yıl geçti

ABD'lilerin yüzde 64'ü demokrasinin geleceğinden endişeli

WASHINGTON - ABD'de eski Başkan Donald Trump destekçileri tarafından gerçekleştirilen ve 5 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan kongre baskınının üzerinden bir yıl geçti. Bir araştırma şirketi tarafından yapılan ankete göre, ABD'lilerin yüzde 64'ü Amerikan demokrasisinin krizde ve risk altında olduğunu belirtti.

ABD'de eski başkan Donald Trump destekçilerinin düzenlediği kanlı kongre baskını ABD demokrasisine yönelik bir saldırı olarak kayıtlara geçti. 3 Kasım 2020'deki Joe Biden'ın kazandığı başkanlık seçimlerinin sonuçlarını kabul etmeyen Trump destekçileri, 6 Ocak 2021'de seçim sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı sırada kongre binasını bastı. Baskın sırasında protestocular ve güvenlik güçleri arasında çıkan olaylarda biri polis olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti, 140 polis ise yaralandı. Halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan Trump, Senato'da yapılan oylamada aklanmıştı. Trump, iki kez azil istemi ile yargılanan ilk başkan olmuştu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma, FBI'ın en büyük ve en karmaşık soruşturmalarından biri olarak tarihe geçti. ABD Adalet Bakanlığı verilerine göre, olayla bağlantılı en az 725 kişiye suçlama yöneltildi. Söz konusu kişilerden yaklaşık 165'i suçunu kabul ederken, bunlardan en az 70'i ise hapis cezasına çarptırıldı.

Kasım 2021'de bir mahkeme, boynuzlu ve kürklü şapkası, boyalı yüzü ile elindeki 2 metrelik mızrakla kongre baskınına katılan ve baskının sembolü haline gelen "QAnon Şamanı" lakaplı Jacob Chansley'in 41 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetmişti.

Soruşturma devam ediyor

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland kongre baskının yıldönümüne ilişkin yaptığı açıklamada, kanlı baskının sorumlularına hesap sorulacağını ve soruşturmanın devam edeceğini söyledi. Garland, soruşturma kapsamında Adalet Bakanlığı'nın 5 binden fazla mahkeme celbi çıkarttığını, yaklaşık 2 bin elektronik cihaza el konulduğunu ve 20 bin saatten fazla video kaydının incelendiğini söyledi.

ABD'liler demokrasinin geleceğinden endişeli

NPR/ Ipsos araştırma şirketi tarafından yapılan bir ankete göre, ABD vatandaşlarının yüzde 64'ü Amerikan demokrasisinin krizde ve risk altında olduğunu belirtti. Araştırmaya göre, ABD'lilerin yüzde 32'si kongre baskının bir darbe girişimi ya da ayaklanma olduğuna inanırken, yüzde 28'i yaşanan olayların kontrolden çıkan bir kargaşa olduğunu düşünüyor. ABD'lilerin 17'si ise olayların bir komplo olabileceğini belirterek Antifa örgütü ve hükümet ajanları da dahil olmak üzere Donald Trump karşıtları tarafından gerçekleştirildiğine yönelik görüş bildirdi.