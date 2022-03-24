ABD'de 6 Ocak Kongre baskınından yargılanan 1 kişi Belarus'a iltica etti - Son Dakika

ABD'de 6 Ocak Kongre baskınına karışmaktan hakkında dava açılan 1 kişinin Belarus'a yaptığı iltica başvurusunun kabul edildiği belirtildi.

Washington Post'un haberinde, Belarus'un kendisine sığınma hakkı verdikten sonra devlet televizyonu BelTA'ya konuşan Evan Neumann adlı ABD vatandaşının, "Belarus'un benimle ilgilenmesine sevindim. Kendimi, ülkemde sorunlar yaşadığım bir durumda bulduğum için üzgünüm." ifadesine yer verdiği aktarıldı.

California'nın San Francisco Bay Area bölgesinden olan 49 yaşındaki Neumann'ın, 6 Ocak Kongre baskını sırasında polise saldırmak suçlamasıyla bir yıl önce hakkında dava açıldığı kaydedildi.

Neumann'ın, bunun üzerine Mart 2021'de İtalya'ya, oradan da Ukrayna üzerinden sınırı geçerek Belarus'a sığındığı bilgisini paylaştığı ifade edildi.

Rusya'nın komşusu ve müttefiki olan Belarus'un ABD ile iade anlaşması bulunmadığı bildirildi.