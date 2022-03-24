ABD'de 6 Ocak Kongre baskınından yargılanan 1 kişi Belarus'a iltica etti - Son Dakika
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ABD'de 6 Ocak Kongre baskınından yargılanan 1 kişi Belarus'a iltica etti

24.03.2022 00:29
ABD'de 6 Ocak Kongre baskınından yargılanan 1 kişi Belarus'a iltica etti

ABD'de 6 Ocak Kongre baskınına karışmaktan hakkında dava açılan 1 kişinin Belarus'a yaptığı iltica başvurusunun kabul edildiği belirtildi.

ABD'de 6 Ocak Kongre baskınına karışmaktan hakkında dava açılan 1 kişinin Belarus'a yaptığı iltica başvurusunun kabul edildiği belirtildi.

Washington Post'un haberinde, Belarus'un kendisine sığınma hakkı verdikten sonra devlet televizyonu BelTA'ya konuşan Evan Neumann adlı ABD vatandaşının, "Belarus'un benimle ilgilenmesine sevindim. Kendimi, ülkemde sorunlar yaşadığım bir durumda bulduğum için üzgünüm." ifadesine yer verdiği aktarıldı.

California'nın San Francisco Bay Area bölgesinden olan 49 yaşındaki Neumann'ın, 6 Ocak Kongre baskını sırasında polise saldırmak suçlamasıyla bir yıl önce hakkında dava açıldığı kaydedildi.

Neumann'ın, bunun üzerine Mart 2021'de İtalya'ya, oradan da Ukrayna üzerinden sınırı geçerek Belarus'a sığındığı bilgisini paylaştığı ifade edildi.

Rusya'nın komşusu ve müttefiki olan Belarus'un ABD ile iade anlaşması bulunmadığı bildirildi.

YORUMLAR
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ABD ve NATO, Belarus'un Rusya-Ukrayna savaşına girebileceği iddiasında bulundu! ABD ve NATO, Belarus'un Rusya-Ukrayna savaşına girebileceği iddiasında bulundu! Belarus, ABD Kongresi'ne saldırmakla suçlanan Evan Neumann'a sığınma hakkı verdi Belarus, ABD Kongresi'ne saldırmakla suçlanan Evan Neumann'a sığınma hakkı verdi

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de 6 Ocak Kongre baskınından yargılanan 1 kişi Belarus'a iltica etti - Son Dakika


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