ABD'de 6 yaşındaki bir kız çocuğuna kelepçe takıp gözaltına alan polis görevden alındı - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD'de 6 yaşındaki bir kız çocuğuna kelepçe takıp gözaltına alan polis görevden alındı - Son Dakika Dünya

ABD'de 6 yaşındaki bir kız çocuğuna kelepçe takıp gözaltına alan polis görevden alındı

6 saat önce

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Orlando şehrinde, 6 yaşında bir kız çocuğu öğretmenine tekme attığı gerekçesiyle elleri kelepçelenerek gözaltına alındı. Skandal görüntülerin ortaya çıkmasından sonra Kaia Rolle adlı kız çocuğunu kelepçeleyen polis memuru görevden alındı.

ABD'de 6 yaşındaki bir kız çocuğuna kelepçe takıp gözaltına alan polis görevden alındı, System.String[]

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Orlando şehrinde, 6 yaşında bir kız çocuğu öğretmenine tekme attığı gerekçesiyle elleri kelepçelenerek gözaltına alındı.


Skandal görüntülerin ortaya çıkmasından sonra Kaia Rolle adlı kız çocuğunu kelepçeleyen polis memurunun görevden alındığı kaydedildi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Orlando Magic, Florida, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 07:33 
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