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ABD'de 6 yaşındaki bir kız çocuğuna kelepçe takıp gözaltına alan polis görevden alındı
6 saat önce
ABD'nin Florida eyaletine bağlı Orlando şehrinde, 6 yaşında bir kız çocuğu öğretmenine tekme attığı gerekçesiyle elleri kelepçelenerek gözaltına alındı.
Skandal görüntülerin ortaya çıkmasından sonra Kaia Rolle adlı kız çocuğunu kelepçeleyen polis memuru görevden alındı.
ABD'nin Florida eyaletine bağlı Orlando şehrinde, 6 yaşında bir kız çocuğu öğretmenine tekme attığı gerekçesiyle elleri kelepçelenerek gözaltına alındı.
Skandal görüntülerin ortaya çıkmasından sonra Kaia Rolle adlı kız çocuğunu kelepçeleyen polis memurunun görevden alındığı kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 07:33
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