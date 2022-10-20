ABD'de 60 araç birbirine girdi: 1 ölü - Son Dakika
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ABD'de 60 araç birbirine girdi: 1 ölü

20.10.2022 10:23

- ABD'de 60 araç birbirine girdi: 1 ölü ABD'nin Oregon eyaletinde etkili olan yoğun sis nedeniyle 60 civarında aracın birbirine girdiği zincirlemede kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

- ABD'de 60 araç birbirine girdi: 1 ölü

OREGON - ABD'nin Oregon eyaletinde etkili olan yoğun sis nedeniyle 60 civarında aracın birbirine girdiği zincirlemede kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Oregon eyaletindeki Interstate 5'te yoğun sis, kazayı beraberinde getirdi. Eyaletler arası yolun güney kesiminde 20'den fazla kamyon olmak üzere 60 civarında araç birbirine girdi. Oregon eyalet polisinden yapılan açıklamada, kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Yol bir süre trafiğe kapatılırken, sürücülerden alternatif yollara yönelmeleri istendi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa ABD'de 60 araç birbirine girdi: 1 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'de 60 araç birbirine girdi: 1 ölü - Son Dakika
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