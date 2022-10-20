ABD'nin Oregon eyaletindeki Interstate 5'te yoğun sis, kazayı beraberinde getirdi. Eyaletler arası yolun güney kesiminde 20'den fazla kamyon olmak üzere 60 civarında araç birbirine girdi. Oregon eyalet polisinden yapılan açıklamada, kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Yol bir süre trafiğe kapatılırken, sürücülerden alternatif yollara yönelmeleri istendi.

Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Tragger, Oregon, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › ABD'de 60 araç birbirine girdi: 1 ölü - Son Dakika

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