Son dakika haberi: ABD'de 624 bin 890 çocukta Covid-19 tespit edildi - Son Dakika

Son dakika haberi: ABD'de 624 bin 890 çocukta Covid-19 tespit edildi

Gelen son dakika haberine göre ABD'de korona virüs salgınının başladığı ilk günden bu yana 624 bin 890 çocukta Covid-19 tespit edildi.

Son dakika haberi: ABD'de 624 bin 890 çocukta Covid-19 tespit edildi, System.String[]

ABD'de korona virüs salgınının başladığı ilk günden bu yana 624 bin 890 çocukta Covid-19 tespit edildi.

Korona virüs salgınının merkez üssü konumunda bulunan ABD'de vaka ve can kayıpları her geçen gün artmaya devam ediyor. Amerikan Pediatri Akademisi ve Çocuk Hastaneleri Derneği tarafından yayınlanan rapora göre, salgının başlangıcından bu yana ABD'de 624 bin 890 çocukta Covid-19 tespit edildi. Rapora göre, 10 Eylül'den 24 Eylül'e kadar toplam 75 bin 458 yeni çocuk vakası bildirilirken, bu tarihler arasında çocuk vakalarında yüzde 14'lük bir artış yaşandı. Ülkede toplam vaka sayısının yüzde 10,5'ini çocukların oluşturduğu belirtilen raporda, virüsün bulaşma oranının ise 100 bin çocukta 829 olduğu aktarıldı. Çocukların hastaneye yatış oranları toplam hastaneye yatış oranlarının yüzde 0,5 ile yüzde 3,7'sini oluştururken, çocuklardaki can kaybı ise ülkedeki toplam can kaybının yüzde 0 ile 0,26'sı olarak kayıtlara geçti.

Amerikan Pediatri Akademisi ve Çocuk Hastaneleri Derneğinin açıklamasında, "Şu anda Covid-19'a bağlı ciddi hastalık çocuklar arasında nadir görülüyor. Ancak eyaletler, Covid-19 vakaları hakkında testler, hastaneye yatışlar, ölüm oranları, yaş ve etnik kökene göre ayrıntılı raporlar sağlamaya devam etmelidir. Covid-19'un çocukların sağlığı üzerindeki etkileri belgelenebilir ve izlenebilir" denildi.

Öte yandan ABD'de toplam vaka sayısı 7 milyon 526 bin 557'e, toplam can kaybı ise 213 bin 232'ye yükseldi.

(İHA)

Son dakika haberi: ABD'de 624 bin 890 çocukta Covid-19 tespit edildi

Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Eylül, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 22:34 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: ABD'de 624 bin 890 çocukta Covid-19 tespit edildi - Son Dakika

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