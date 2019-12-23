ABD'de 69 araç birbirine girdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD'de 69 araç birbirine girdi - Son Dakika

ABD'de 69 araç birbirine girdi

6 saat önce

ABD'nin Virginia eyaletinin Williamsburg kentinde 69 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si ağır 51 kişi yaralandı.

ABD'nin Virginia eyaletinin Williamsburg kentinde 69 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si ağır 51 kişi yaralandı.

ABD'nin Virginia eyaletinin Wiliamsburg kentinde polisin ilk yaptığı araştırmaya göre yoğun sis ve buzlanma nedeniyle 69 aracın karıştığı bir zincirleme kaza meydana geldi. Virginia Eyalet Polisi, kazanın sabah saat 07.50'de Williamsburg kenti yakınlarında I-64 eyaletler arası otoyolda meydana geldiğini ve kazanın olası diğer nedenlerinin de araştırıldığını duyurdu. Yetkililer, kazada yaralanan 51 kişinin bölgedeki hastanelere nakledildiğini açıkladı.

(İHA)

ABD'de 69 araç birbirine girdi

Amerika Birleşik Devletleri, Virginia, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 09:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ehliyetsiz genç, karıştığı kazanın ardından gözyaşlarına boğuldu
Yol kenarında yürüyen çifte kamyonet çarptı bir kişi hayatını kaybetti Erdoğan, Kanal İstanbul tartışmalarında, Boğaz'daki 'Independenta' tanker kazasını gündeme getirdi Son dakika: Borsa İstanbul yılın rekorunu kırdı

Son Dakika Haberleri
16:20 Vatandaşlar sokağa döküldü - Son Dakika
16:20 Venedik yine sular altında - Son Dakika
16:20 Ümraniye'de aydınlatma direğine çarpan araç takla attı - Son Dakika
16:20 Vankamyonet ve hafif ticari araç çarpıştı 5 yaralı - Son Dakika
16:16 Sivaslının geliri arttı - Son Dakika
14:37 Yol kenarında yürüyen çifte kamyonet çarptı bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
14:23 Eren Bülbül'ü şehit eden PKK'lı teröristin cenazesine katılan HDP'li başkan tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 16:22:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'de 69 araç birbirine girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]