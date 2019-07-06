ABD'de 7.1 büyüklüğünde deprem - 4
1 saat önce
ABD'nin Kaliforniya eyaletininde Richter ölçeğine göre 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 08:29 Kaynak: DHA
ABD'nin Kaliforniya
eyaletininde Richter ölçeğine göre 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) verilerine göre depremin merkezi, Kaliforniya eyaletinde yer alan ve Kern ilçesinde yer alan bir Ridgecrest bölgesi.
Bu deprem, son 3 gün içinde gerçekleşen üçüncü deprem olarak kaydedilirken, binlerce artçı sarsıntı yaşandığı bildirildi.
Depremde ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.
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