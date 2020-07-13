ABD'de 7 yaşındaki Olivia evsizler için bağış toplayarak maske dağıttı - Son Dakika

ABD'de 7 yaşındaki Olivia evsizler için bağış toplayarak maske dağıttı

ABD'de 7 yaşındaki Olivia Tyler, koronavirüse (Covid-19) karşı maske takmanın zorunlu olmasının ardından evsizler için bağış toplayarak maske dağıttı.

ABD'de 7 yaşındaki Olivia Tyler, koronavirüse (Covid-19) karşı maske takmanın zorunlu olmasının ardından evsizler için bağış toplayarak maske dağıttı. Küçük kızın şu ana kadar 800'den fazla maske dağıttığı belirtildi.

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ABD'nin Illinois eyaletindeki Chicago kentinde yaşayan 7 yaşındaki Olivia Tyler,  Nisan ayında gelen kararla maske takmanın zorunlu olmasının ardından, bağış toplayıp evsizlere maske dağıttı.

Yerel medyaya konuşan Olivia'nın annesi Linda Tyler, kızının maske takma zorunluluğunu duyduğunda kendisine dönüp, "Evsiz insanlar nasıl maske alacak? Parasını nasıl karşılayacaklar?" diye sorduğunu ifade etti.

Olivia ebeveynleri ile birlikte toptan maske satın alarak, bu maskeleri sokakta 5 dolara satıp bağış topladı. Her satılan maske için sokakta yaşayan bir kişiye maske bağışladı. Küçük kızın babası Andrew Tyler ise "Sokakta olmak istiyor ve maskeleri bizzat vermek istiyor" ifadelerini kullandı.

Olivia, bu yardımına komşularının ve arkadaşlarının da dahil olmasıyla birlikte ebeveynlerinin yardımıyla kar amacı gütmeyen 'Olivia Dru Cares'ı başlattı.

Bu zamana kadar 800'den fazla maske dağıtan Olivia, "İnsanlara onları hasta olmaktan koruyan bir şey vermekten mutluluk duyuyorum" dedi.


Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Illinois, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 11:33 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya ABD'de 7 yaşındaki Olivia evsizler için bağış toplayarak maske dağıttı - Son Dakika Dünya
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