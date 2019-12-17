ABD'de 700'den fazla tarihçi Başkan Trump'ın azledilmesi için mektup yazdı - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD'de 700'den fazla tarihçi Başkan Trump'ın azledilmesi için mektup yazdı - Son Dakika Dünya

ABD'de 700'den fazla tarihçi Başkan Trump'ın azledilmesi için mektup yazdı

7 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) 700’den fazla tarihçi Başkan Donald Trump’ın görevinden alınması için ortak mektup yazdı. Tarihçiler halka açık mektupta Trump’ın hukukun üstünlüğünü umursamadığını belirterek bu durumun anayasaya açık bir tehdit oluşturduğunu savundu.

ABD'de 700'den fazla tarihçi Başkan Trump'ın azledilmesi için mektup yazdı, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 700'den fazla tarihçi Başkan Donald Trump'ın görevinden alınması için ortak mektup yazdı. Tarihçiler halka açık mektupta Trump'ın hukukun üstünlüğünü umursamadığını belirterek bu durumun anayasaya açık bir tehdit oluşturduğunu savundu.


Demokrasi Koru grubu tarafından paylaşılan mektupta tarihçiler "Eğer Başkan Trump'ın yetkisini kötüye kullanması azledilmeyi gerektirmiyorsa o halde hiçbir şey bunu gerektirmez." dedi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 09:54 
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