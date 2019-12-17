ABD'de 700'den fazla tarihçi Başkan Trump'ın azledilmesi için mektup yazdı

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 700'den fazla tarihçi Başkan Donald Trump'ın görevinden alınması için ortak mektup yazdı. Tarihçiler halka açık mektupta Trump'ın hukukun üstünlüğünü umursamadığını belirterek bu durumun anayasaya açık bir tehdit oluşturduğunu savundu.



Demokrasi Koru grubu tarafından paylaşılan mektupta tarihçiler "Eğer Başkan Trump'ın yetkisini kötüye kullanması azledilmeyi gerektirmiyorsa o halde hiçbir şey bunu gerektirmez." dedi.