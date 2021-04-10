ABD'de 8 evsizi zehirleyen kişi 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika

ABD'de 8 evsizi zehirleyen kişi 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı

ABD'nin California eyaletinde 8 evsizi zehirleyip video çeken kişi, eyalet mahkemesince 4 yıl hapse mahkum edildi.

ABD'nin California eyaletinde 8 evsizi zehirleyip video çeken kişi, eyalet mahkemesince 4 yıl hapse mahkum edildi. Yetkililer, 38 yaşındaki William Cable'ın insanları zehirlemek için biber gazı yapımında kullanılan "oleoresin capsicum" isimli madde karıştırdığı yiyeceklerden verdiğini bildirdi. Cable'ın, zehirli karışımları yemeleri karşılığında 8 evsize bira ve yiyecek teklif ettiğini aktaran yetkililer, nefes almada güçlük çeken, ağız ve mide ağrısından kıvranan kurbanları da videoya aldığını kaydetti. Kuzey California'ya bağlı San Andreas'ta mahkeme, evsizleri yaralamak ve zehirlemekten suçlu bulunan Cable'ı 4 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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