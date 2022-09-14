ABD'de dün yapılan ön seçimleri Trump yanlısı adaylar kazandı - Son Dakika
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ABD'de dün yapılan ön seçimleri Trump yanlısı adaylar kazandı

14.09.2022 21:18
ABD'de dün yapılan ön seçimleri Trump yanlısı adaylar kazandı

ABD'de 8 Kasım 2022'de gerçekleştirilecek ara seçimler öncesi dün New Hampshire eyaletinde yapılan ön seçimleri, eski Başkan Donald Trump yanlısı Cumhuriyetçi adaylar kazandı.

ABD'de 8 Kasım 2022'de gerçekleştirilecek ara seçimler öncesi dün New Hampshire eyaletinde yapılan ön seçimleri, eski Başkan Donald Trump yanlısı Cumhuriyetçi adaylar kazandı.

Senato adayı emekli general Donald Bolduc, Cumhuriyetçi Partide ana akımının desteklediği Chuck Morse'yi 35,8'e karşı 37,1 oy oranıyla saf dışı bıraktı.

Eyalette ayrıca, Kongre'nin Temsilciler Meclisi 1 ve 2 bölge milletvekilliği için yapılan ön seçimleri de Trump yanlısı adaylardan Karoline Leavitt ile Bob Burns kazandı.

Bolduc, kasımda yapılacak ara seçimlerde, şu anki eyalet senatörü Demokrat Maggie Hassan ile sandıkta mücadele edecek.

Siyasi analistler, Hassan'ın seçilme olasılığının kırılgan olduğunu, New Hampshire'dan Senatoda dengeleri Cumhuriyetçilerin lehine etkileyebilecek bir sonuç çıkmasının sürpriz olmayacağı değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Bolduc'un aşırı görüşlerinin ara seçimde Hassan'ın işini kolaylaştıracağına inanan bazı demokratların, dünkü ön seçimlerde Bolduc'un kazanması için uğraştığı öne sürüldü.

Bolduc, Trump'ın kaybettiği 2020 başkanlık seçimlerinin çalındığına ve Kovid-19 aşılarıyla ilgili komplo teorilerine inanan biri olarak biliniyor.

Partinin ılıman kanadını temsil eden Morse ise başta eyaletin Cumhuriyetçi Valisi Chris Sununu olmak üzere müesses partililer tarafından desteklenmişti.

Trump, resmi olarak Bolduc'a desteğini açıklamamış ancak hakkında "Güçlü ve sert adam" şeklinde iltifatlarda bulunmuştu.

8 Kasım 2022 ara seçimleri

Amerikalılar, 8 Kasım 2022'deki ara seçimlerde, Kongrenin Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin tamamı, Senatodaki 100 sandalyenin de 35'i için sandığa gidecek.

ABD seçim sisteminde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi üyelerinin hepsi, biri ABD başkanının seçildiği genel seçimlerde, diğeri de ara seçimde olmak üzere her iki yılda bir sandığa gidiyor.

Altı yıllığına seçilen Kongrenin 100 üyeli Senato kanadı üyelerinin de üçte biri her iki yılda bir seçimle yenileniyor.

Seçimler öncesi aday adayı olan kişiler, bulundukları bölgelerde ön seçimlere girerek kendi partisinden diğer adayları geride bırakıyor ve rakip parti adayı ile sandıkta yarışmak üzere oy pusulasına giriyor.

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Kaynak: AA

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