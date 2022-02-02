ABD'de 82 STK'dan Müslüman gruplara yönelik casusluk faaliyetlerinin soruşturulması çağrısı - Son Dakika

NEW ABD'de 80'den fazla Müslüman sivil toplum kuruluşu (STK), Adalet Bakanlığına ortak imzalı bir mektup göndererek, ülkedeki Müslüman gruplar üzerine yapılan casusluk faaliyetlerinin araştırılmasını istedi.

Aralarında Amerika İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), Kuzey Amerika İslam Tolumu (ISNA) ve Kuzey Amerika İslam Dairesi (ICNA) gibi ülkenin önde gelen çatı kuruluşlarının da bulunduğu 82 STK, Adalet Bakanlığına ortak kaleme aldıkları 6 sayfalık bir mektup gönderdi.

Mektupta, hükümetten, "Terörizm Araştırma Projesi (IPT)" adlı Müslüman karşıtı grubun, ABD'deki Müslüman gruplar üzerinde casusluk yaptığı iddiasıyla federal yasaları ihlal edip etmediği konusunda soruşturma başlatması çağrısında bulunuldu.

IPT'nin yıllardır ülkedeki ileri gelen Müslüman kuruluşlara, camilere ve Kongre üyeleri dahil Müslüman liderlere yönelik İsrail adına casusluk faaliyetlerinde bulunduğu savunulan mektupta, bu konuda ülkenin önde gelen medya kuruluşlarında çıkan haberlerdeki delillerin de dikkate alınması istendi.

IPT, Müslüman kuruluşlarda bazı kişileri casus olarak kullandı

ABD'nin en büyük Müslüman sivil haklar örgütü CAIR, 13 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında, bazı İslamofobik grupların İsrail'den de destek alarak ABD'de önde gelen Müslüman kanaat önderleri ve kuruluşlar arasında uzun yıllardır casusluk faaliyetleri yaptığını savunmuştu.

Toplantıda, Müslümanların izlenmesi için İsrail'den destek alarak çalışan grupların casusluk yapan kişilere ödemede bulunduğuna ilişkin kanıtlara ulaşıldığı belirtilmiş, IPT'nin casus olarak kullandığı kişilere yaptığı ödemelerin detayları sunulmuştu.

Aralık ayında CAIR'in Ohio ofisi Direktörü Romin İkbal, IPT isimli örgüt için casusluk yaptığının ortaya çıkması üzerine işten kovulmuştu.

Aynı şekilde Virginia'da bulanan Tarık Nelson'ın da 2008'den 2012'ye kadar IPT'ye 100 bin dolar karşılığında CAIR çalışanları ile Kongre'ye seçilen ilk Müslüman milletvekili Keith Ellison'ın bilgilerini sızdırdığı, daha sonra İsrail hükümeti adına IPT'nin nasıl gizli bilgileri topladığını da itiraf ettiği ifade edilmişti.

IPT ve diğer Müslüman karşıtı grupların, bu kayıtları Ellison'ın 2016'daki Demokrat Ulusal Komite başkanı olmasını engellemek için kullandığı kaydedilmişti.