ABD'de 89 yılın en iyi 3 günlük artışı
23 dakika önce
Küresel piyasalarda iyimser hava devam ediyor.
Küresel piyasalarda iyimser hava devam ediyor. ABD borsaları 90 yılın en sert 3 günlük yükselişiyle günü kapatırken yurt içinde ekonomik güven endeksi verileri bekleniyor. Dolar/TL 6,40'ın altında güne başladı...
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 09:31
Son Dakika ABD, koronavirüs vakalarında Çin'i geride bırakarak salgının yeni merkez üssü oldu ABD'de kadın müşteri kasıtlı bir şekilde ürünlerin üzerine öksürünce, market sahibi 35 bin dolarlık ürünü çöpe attı ABD'de koronavirüs araştırması: Her gün 2 bin 300 insan hayatını kaybedebilir İsviçre koronavirüste 10 bin vakanın üzerine çıkan 9'uncu ülke oldu