Son Dakika Haberleri: ABD'de 9 eyalet savcısı haksız rekabet gerekçesiyle Facebook hakkında soruşturma başlattı
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ABD'de 9 eyalet savcısı haksız rekabet gerekçesiyle Facebook hakkında soruşturma başlattı

3 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) dokuz farklı eyalet savcısı dünyanın en büyük sosyal medya platformu Facebook'a rekabet kurallarını ihlal ettiği ve sektörde tekelleşmeye gittiği gerekçesiyle soruşturma başlattı.

ABD'de 9 eyalet savcısı haksız rekabet gerekçesiyle Facebook hakkında soruşturma başlattı, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) dokuz farklı eyalet savcısı dünyanın en büyük sosyal medya platformu Facebook'a rekabet kurallarını ihlal ettiği ve sektörde tekelleşmeye gittiği gerekçesiyle soruşturma başlattı.


Hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi vekillerin destek verdiği koalisyon, ABD'nin başkenti Washington DC ve sekiz eyaletle birlikte "Facebook'un rekabet kurallarını ihlal ettiği ya da kullanıcıları riske attığı her türlü ayrıntıyı incelemeye aldıklarını" duyurdu.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 10:15 
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