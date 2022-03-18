ABD'de 9 kişinin öldüğü kazaya yol açan aracı 13 yaşında çocuğun kullandığı ortaya çıktı - Son Dakika
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ABD'de 9 kişinin öldüğü kazaya yol açan aracı 13 yaşında çocuğun kullandığı ortaya çıktı

18.03.2022 12:07
ABD'de 9 kişinin öldüğü kazaya yol açan aracı 13 yaşında çocuğun kullandığı ortaya çıktı

ABD'nin Teksas eyaletinde 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasına yol açan kamyonetin sürücüsünün, 13 yaşında bir kız çocuğu olduğu belirlendi.

ABD'nin Teksas eyaletinde 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasına yol açan kamyonetin sürücüsünün, 13 yaşında bir kız çocuğu olduğu belirlendi.

ABD Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu (NTSB), Andrews kasabası yakınlarındaki bir oto yolda 15 Mart Salı akşamı yaşanan kazaya dair detayları paylaştı.

NTSB, kazaya sebep olan kamyonet sürücüsünün 13 yaşında kız çocuğu olduğunun tespit edildiğini duyurdu.

NTSB Başkan Vekili Bruce Landsberg, çarpışan araçların hızlarının yüksek olduğuna işaret ederek incelemelerin sürdüğünü kaydetti.

Ehliyete başvuru yaşının 14 olduğu Teksas yasalarına göre, sürücü ehliyeti bulunan bir kişi ya da bir eğitmen gözetiminde araç kullanabilmeye imkan tanıyan "geçici ehliyet" 15 yaşında alınabiliyor.

Kazada, minibüsteki golf takımının 6 oyuncusu ve teknik direktörüyle kamyonetteki 13 yaşındaki kız ve yanındaki kişi ölmüş, 2 öğrenci yaralanmıştı.

Yetkililer, yaralı öğrencilerin kaldırıldıkları hastanede tedavilerinin sürdüğü ve durumlarının iyiye gittiği bilgisini paylaştı.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Kamyonet, Teksas, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de 9 kişinin öldüğü kazaya yol açan aracı 13 yaşında çocuğun kullandığı ortaya çıktı - Son Dakika


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