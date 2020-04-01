ABD'de 95 yaşındaki 2. Dünya Savaşı gazisi koronavirüs hastalığını yendi - Son Dakika

NEW ABD'de 95 yaşındaki 2'nci Dünya Savaşı gazisi, yakalandığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını yenerek sağlığına kavuştu.

Yerel medyada çıkan haberlere göre, Oregon eyaletinin McMinnville kentinde yaşayan gazi Bill Kelly, 15 Mart'ta yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Aynı zamanda böbrek ve kalp yetmezliği ile yüksek tansiyon rahatsızlığı da bulunan Kelly, geceyi hastanede geçirerek sabah evine gönderildi.

Yapılan Kovid-19 testi 2 gün sonra pozitif çıkan Bill Kelly, evde karantinaya alındı.

2'nci Dünya Savaşı'nda Güney Pasifik'e gönderilen ilk Amerikan askerlerinden olduğu belirtilen Kelly'nin, yakınlarına " Guam'ın tilki deliklerinde hayatta kalmayı başardım, bu kahrolası virüsü de atlatırım." dediği kaydedildi.

Bill Kelly, günlerini yatak odasında yeme ve içmesine dikkat ederek ve klasik film izleyerek geçirdiğini belirterek, 2 hafta sonra virüsü yenerek sağlığına kavuştuğunu söyledi.

Kelly'nin torunu Rose Etherington, tüm aile için 2 haftanın çok zor geçtiğini ve şu an herkesin iyi olduğunu belirterek, "Sadece dedemin hikayesinin insanları cesaretlendirmesini ümid ediyorum." ifadelerini kullandı.