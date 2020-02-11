ABD'de açık iş sayısı beklentinin altında kaldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ABD'de açık iş sayısı beklentinin altında kaldı - Son Dakika Ekonomi

ABD'de açık iş sayısı beklentinin altında kaldı

6 saat önce

ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı, Aralık 2019'da 6,4 milyona gerileyerek beklentinin altında gerçekleşti.

ABD'de açık iş sayısı beklentinin altında kaldı, System.String[]

ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı, Aralık 2019'da 6,4 milyona gerileyerek beklentinin altında gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığının verilerine göre, JOLTS Açık İş Sayısı geçen yılın son ayında bir önceki aya göre 364 bin azalarak 6,4 milyon oldu.

Piyasa beklentisinin 7 milyon olarak belirlendiği açık iş sayısına ilişkin veri, Aralık 2017'den bu yana kaydedilen en düşük seviye oldu.

Söz konusu dönemde açık iş sayısının en fazla düşüş gösterdiği sektörler ulaşım ve antrepo, emlak ile eğitim hizmetleri olarak sıralandı.

ABD'de 2019 genelinde ise açık iş sayısında yüzde 14,9'luk düşüş gerçekleşti.

Ayrıca, ülkede Aralık 2019'da işe alınan kişi sayısı 5,9 milyon olarak kaydedildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 06:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Ankara'ya gelecek Son dakika: ABD'den İdlib açıklaması: Esed rejimi ve Rusya'nın saldırıları durmalı Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'de 51 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

Son Dakika Haberleri
00:57 Khloe Kardashian beyaz dekolteli elbisesiyle takipçilerinden 2,5 milyon beğeni aldı
23:58 Kızı, başka bir kadın tarafından kaçırılan anne çareyi Müge Anlı'ya çıkmakta buldu
23:41 İrem Derici'den Aslı Bekiroğlu'na destek
23:19 Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'yla olan ilişkisi hakkında konuştu
21:41 Pamuk Pars; Yıldız Tilbe yüzünden 2 yıl mağdur oldum

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 01:10:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'de açık iş sayısı beklentinin altında kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]