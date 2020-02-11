ABD'de açık iş sayısı beklentinin altında kaldı

ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı, Aralık 2019'da 6,4 milyona gerileyerek beklentinin altında gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığının verilerine göre, JOLTS Açık İş Sayısı geçen yılın son ayında bir önceki aya göre 364 bin azalarak 6,4 milyon oldu.

Piyasa beklentisinin 7 milyon olarak belirlendiği açık iş sayısına ilişkin veri, Aralık 2017'den bu yana kaydedilen en düşük seviye oldu.

Söz konusu dönemde açık iş sayısının en fazla düşüş gösterdiği sektörler ulaşım ve antrepo, emlak ile eğitim hizmetleri olarak sıralandı.

ABD'de 2019 genelinde ise açık iş sayısında yüzde 14,9'luk düşüş gerçekleşti.

Ayrıca, ülkede Aralık 2019'da işe alınan kişi sayısı 5,9 milyon olarak kaydedildi.