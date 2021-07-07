ABD'de açık iş sayısı mayısta rekor tazeledi

ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı, mayısta 9 milyon 209 bine yükselerek rekor seviyeye ulaştı.

ABD Çalışma Bakanlığı, mayıs ayına ait JOLTS Açık İş Sayısı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı, mayısta bir önceki aya kıyasla 16 bin artarak 9 milyon 209 bine çıktı.

Bu dönemde rekor tazeleyen açık iş sayısının 9 milyon 388 bin olması öngörülüyordu. Açık iş sayısı, nisanda da 9 milyon 193 bin seviyesinde gerçekleşerek rekor kaydetmişti.

Söz konusu dönemde açık iş sayısı, diğer hizmetler ile eğitim hizmetleri sektörlerinde artarken, sanat, eğlence ve dinlenme, eyalet ve yerel yönetim ile federal yönetim alanlarında düşüş gösterdi.

İşe alım sayısı ise mayısta 85 bin azalarak 5 milyon 927 bine geriledi. İşe alımlar, eyalet ve yerel yönetim ile federal yönetim alanlarında azaldı.