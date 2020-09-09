ABD'de açık iş sayısı temmuzda beklentiyi aştı

ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı, temmuzda piyasa beklentilerini geride bırakarak 6 milyon 618 bine yükseldi.

ABD Çalışma Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin JOLTS Açık İş Sayısı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı temmuzda bir önceki aya göre 617 bin artarak 6 milyon 618 bine ulaştı.

Piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösteren açık iş sayısının temmuzda 6 milyon olması tahmin ediliyordu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle mart ve nisan aylarında sert düşüşler kaydeden veri, mayıs ayı itibarıyla artış göstermeye başlarken, haziranda 6 milyon seviyesinde gerçekleşmişti.

Açık iş sayısındaki artışta, Kovid-19 salgını nedeniyle kısıtlanan ekonomik faaliyetin yeniden canlanması etkili oldu.

Bu dönemde açık iş sayısının en fazla arttığı sektörler, perakende ticaret, sağlık hizmetleri ve sosyal destek ile inşaat oldu.

İşe alım sayısı ise temmuzda 1 milyon 183 bin azalarak 5 milyon 787 bine geriledi.