ABD'de acil inişe geçen yolcu uçağı yakıtını yerleşim birimi üzerine boşalttı: Çoğu çocuk 60 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD'de acil inişe geçen yolcu uçağı yakıtını yerleşim birimi üzerine boşalttı: Çoğu çocuk 60 yaralı - Son Dakika Dünya

ABD'de acil inişe geçen yolcu uçağı yakıtını yerleşim birimi üzerine boşalttı: Çoğu çocuk 60 yaralı

6 saat önce

ABD'de acil iniş yapmaya hazırlanan bir uçağının yakıtını okulların bulunduğu bölge üzerinde boşaltması sonucu çoğu çocuk en az 60 kişi yaralandı

ABD'de acil inişe geçen yolcu uçağı yakıtını yerleşim birimi üzerine boşalttı: Çoğu çocuk 60 yaralı, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nde acil iniş yapmaya hazırlanan bir yolcu uçağının deposundaki yakıtı okulların bulunduğu bölge üzerinde boşaltması sonucu çoğu çocuk en az 60 kişi yaralandı.


Çin'in Şangay kentine gitmek üzere havalanan Delta Airlines şirketine ait Boeing 777-200 tipi yolcu uçağı motor arızası nedeniyle havalandığı Los Angeles Uluslararası Havaalanı'na acil iniş yaptı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 01:56 
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