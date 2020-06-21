ABD'de adı sokağa verilen 'Efsane' Türk Mimar yaşamını yitirdi - Son Dakika

61 yıldır ABD'de yaşayan ünlü Türk mimarı Engin Artemel Virginia'nın Alexandria şehrinde 81 yaşında hayatını kaybetti.

Uzun yıllar ABD'de mimarlık yapan Engin Artemel, Virginia'nın Alexandria şehrinde 81 yaşında hayatını kaybetti. Artemel, Alexandria Belediyesi'nde uzun yıllar mimar olarak çalışmış ve Alexandria şehrine katkıları dolayısıyla 'Yaşayan Efsane' ödülene layık görülmüştü. 2009 yılında ünlü mimarın adı, Virginia Eyaletinde bir sokağa verilmiş ve şehre olan katkılardan dolayı limanda ismine plaket konulmuştu.Cebinde 20 dolarla İstanbul'dan California'ya üniversite eğitimine giden ünlü mimarın adı ABD'de bir sokağa verildi.

DÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Artemel'in cenazesi, Ivy Hill Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Koronavirüs önlemlerinden dolayı sadece yakın çevresinin katıldığı törene, ailesi çiçek gönderilmemesini önemle rica ederek 'Onun adına Old Town Alexandria'da sahile giderek gezin ve ona dua edin' açıklamasında bulundu.

ENGİN ARTEMEL KİMDİ?

Ankara'da 31 Temmuz 1938 yılında doğan Türk mimar, Galatasaray Lisesini bitirdikten sonra California'ya taşınarak Cal Poly Üniversitesi'nde Mimarlık Fakültesini bitirdi.

Kansas Üniversitesi'nde kentsel planlama ve inşaat mühendisliği yüksek lisans derecesi alan Artemel, Alexandria Belediyesi'nde mimar olarak çalıştı. Engin Artemel'i İstanbul'dan alıp Alexandria tarihinin bir parçası yapan, onun mimari merakı olmuştu.Yaşayan efsane Engin Artemel'in cebinde 20 dolarla California'da başlayan Amerikan rüyası, Alexandria'ya kadar uzandı. Alexandria'da sahilinin açılması ve King Street'in yeniden canlandırılmasına yönelik önemli projelere öncülük etti.