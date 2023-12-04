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ABD'de Ailesini Öldüren ve Polislere Saldıran Adam Polis Tarafından Öldürüldü - Son Dakika

ABD'de Ailesini Öldüren ve Polislere Saldıran Adam Polis Tarafından Öldürüldü

ABD'de 38 yaşındaki Courtney Gordon, ailesinden dört kişiyi silahla öldürdü, iki polisi bıçakla yaraladı ve evini ateşe verdi. Queens'de yaşanan olayda, 11 yaşında bir kız ve 12 yaşında bir erkek çocuk da hayatını kaybetti. Gözaltına alınmak istenen Gordon, polislere bıçakla saldırdı ve polis tarafından öldürüldü. Gordon'un geçen sene aile içi şiddetten dolayı tutuklandığı belirtildi. Cinayetin sebebi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

04.12.2023 - 14:58,  Güncelleme: 15:03
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ABD'de 38 yaşındaki Courtney Gordon, ailesinden dört kişiyi silahla öldürdü, iki polisi bıçakla yaraladı ve evini ateşe verdi. Queens'de yaşanan olayda, 11 yaşında bir kız ve 12 yaşında bir erkek çocuk da hayatını kaybetti. Gözaltına alınmak istenen Gordon, polislere bıçakla saldırdı. Gordon daha sonra polis tarafından öldürüldü. Gordon'un geçen sene aile içi şiddetten dolayı tutuklandığı belirtildi. Cinayetin sebebi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

ABD'de Ailesini Öldüren ve Polislere Saldıran Adam Polis Tarafından Öldürüldü

AİLESİNİ ÖLDÜRÜP EVİ ATEŞE VERDİ

Amerika Birleşik Devletleri'nde ailesinden dört kişiyi silahla öldürüp iki polisi bıçakla yaraladıktan sonra evini ateşe veren 38 yaşındaki Courtney Gordon isimli adam polis tarafından öldürüldü.

ABD'de Ailesini Öldüren ve Polislere Saldıran Adam Polis Tarafından Öldürüldü

ÖLENLER ARASINDA ÇOCUKLAR DA VAR

Queens eyaletinde bir kızın polise kuzeninin aile fertlerini öldürdüğümü söylemesi üzerine polis ekipleri, aralarında 11 yaşında bir kız ve 12 yaşında bir erkek çocuğun da bulunduğu dört kişiyi öldüren Gordon'u gözaltına almak istedi. Gordon, kendisini gözaltına almak isteyen polislere bıçakla saldırıp yaraladı. Polis Gordon'u etkisiz hale getirdi.

ABD'de Ailesini Öldüren ve Polislere Saldıran Adam Polis Tarafından Öldürüldü

CİNAYET SEBEBİ AÇIKLANMADI

Polis, cinayetin sebebi ile ilgili açıklama yapamadı. Polis, sendikaları ise olayda yaralanan polislere cesaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Güvenlik

Amerika Birleşik Devletleri, Güvenlik, Hukuk, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güvenlik ABD'de Ailesini Öldüren ve Polislere Saldıran Adam Polis Tarafından Öldürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de Ailesini Öldüren ve Polislere Saldıran Adam Polis Tarafından Öldürüldü - Son Dakika
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