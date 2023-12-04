ABD'de Ailesini Öldüren ve Polislere Saldıran Adam Polis Tarafından Öldürüldü

ABD'de 38 yaşındaki Courtney Gordon, ailesinden dört kişiyi silahla öldürdü, iki polisi bıçakla yaraladı ve evini ateşe verdi. Queens'de yaşanan olayda, 11 yaşında bir kız ve 12 yaşında bir erkek çocuk da hayatını kaybetti. Gözaltına alınmak istenen Gordon, polislere bıçakla saldırdı. Gordon daha sonra polis tarafından öldürüldü. Gordon'un geçen sene aile içi şiddetten dolayı tutuklandığı belirtildi. Cinayetin sebebi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
Amerika Birleşik Devletleri'nde ailesinden dört kişiyi silahla öldürüp iki polisi bıçakla yaraladıktan sonra evini ateşe veren 38 yaşındaki Courtney Gordon isimli adam polis tarafından öldürüldü.
Queens eyaletinde bir kızın polise kuzeninin aile fertlerini öldürdüğümü söylemesi üzerine polis ekipleri, aralarında 11 yaşında bir kız ve 12 yaşında bir erkek çocuğun da bulunduğu dört kişiyi öldüren Gordon'u gözaltına almak istedi. Gordon, kendisini gözaltına almak isteyen polislere bıçakla saldırıp yaraladı. Polis Gordon'u etkisiz hale getirdi.
Polis, cinayetin sebebi ile ilgili açıklama yapamadı. Polis, sendikaları ise olayda yaralanan polislere cesaretlerinden dolayı teşekkür etti.
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