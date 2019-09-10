Son Dakika Haberleri: ABD'de alabora olan yük gemisinde mahsur kalan 4 denizci kurtarıldı
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ABD'de alabora olan yük gemisinde mahsur kalan 4 denizci kurtarıldı

34 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri'nin Georgia eyaleti açıklarında alabora olan yük gemisinde mahsur kalan son 4 kişilik mürettabat, kazadan bir gün sonra kurtarıldı

ABD'de alabora olan yük gemisinde mahsur kalan 4 denizci kurtarıldı, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nin Georgia eyaleti açıklarında alabora olan yük gemisinde mahsur kalan son 4 kişilik mürettabat, kazadan bir gün sonra kurtarıldı.


Amerikan Sahil Güvenlik ekipleri geminin gövdesinde delik açarak, makine dairesinde çalıştığı belirtilen gemicileri kurtardı. Saatler süren operasyon sonrasında mürettebat hastaneye sevk edildi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 09:15 
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