ABD'de alabora olan yük gemisinde mahsur kalan 4 denizci kurtarıldı
34 dakika önce
Amerika Birleşik Devletleri'nin Georgia eyaleti açıklarında alabora olan yük gemisinde mahsur kalan son 4 kişilik mürettabat, kazadan bir gün sonra kurtarıldı
Amerika Birleşik Devletleri'nin Georgia eyaleti açıklarında alabora olan yük gemisinde mahsur kalan son 4 kişilik mürettabat, kazadan bir gün sonra kurtarıldı.
Amerikan Sahil Güvenlik ekipleri geminin gövdesinde delik açarak, makine dairesinde çalıştığı belirtilen gemicileri kurtardı. Saatler süren operasyon sonrasında mürettebat hastaneye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 09:15
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