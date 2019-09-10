Son Dakika Haberleri: ABD'de alabora olan yük gemisindeki son 4 kişilik mürettabat kurtarıldı
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ABD'de alabora olan yük gemisindeki son 4 kişilik mürettabat kurtarıldı

29 dakika önce

NEW ABD'nin Georgia eyaleti açıklarında alabora olan yük gemisinde mahsur kalan son 4 kişilik mürettabat bir gün sonra kurtarıldı.

ABD'de alabora olan yük gemisindeki son 4 kişilik mürettabat kurtarıldı, System.String[]

NEW ABD'nin Georgia eyaleti açıklarında alabora olan yük gemisinde mahsur kalan son 4 kişilik mürettabat bir gün sonra kurtarıldı.

Çok sayıda araç taşıyan yük gemisi Golden Ray, belirlenemeyen nedenle çıkan yangının ardından Georgia eyaleti açıklarında alabora oldu.

Gemide bulunan 24 kişilik mürettebattan 20'si kurtarıldı, makina dairesinde çalıştığı belirtilen 4 kişi ise bir gün boyunca mahsur kaldı.

Mürettebattan gemide mahsur kalan 4 kişinin de ABD Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bir gün sonra kurtarıldığı bildirildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:46 Kaynak: AA
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