ABD'de ''alev hortumu'' felaketi! Aşırı sıcaklar, ağaçları bile kökünden söktü

ABD'nin batısı rekor sıcaklıklarla mücadele ediyor. California eyaletinin kuzeyinde aşırı sıcaklardan kaynaklanan orman yangıları da devam ediyor. Ormanlık alanda yürütülen söndürme çalışmaları sırasında alevlerin rüzgarla birleşmesiyle "alev hortumu" görüldü.

ALEVLER BÖLGEYİ TAMAMEN SARDI

ABD Orman Hizmetleri yetkilileri tarafından çekilen videoda, birleşen alev ve rüzgarın bölgeyi tamamen sardığı, çalışmaların güçlükle sürdüğü kameraya yansıdı.

AĞAÇLAR HORTUMUN ETKİSİYLE KÖKÜNDEN SÖKÜLDÜ

Yangın söndürme ekibinden Tom Stokesberry, bazı ağaçların hortumun etkisiyle kökünden söküldüğünü ifade ederken, bölgedeki yangının 10 bin 580 dönümlük alanı küle çevirdiğini, yangınların yüzde 81'inin kontrol altına alındığını kaydetti. Meteorolog Charles Smith ise "Alev hortumları görülmeyen bir şey değil, ancak çok nadirdir" dedi.