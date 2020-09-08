ABD'de alevlerin arasında mahsur kalan kampçı o anları işte böyle anlattı - Son Dakika

ABD California'daki orman yangını Sierra Ulusal Ormanı Shaver ve Huntington göllerinin yakınında hızla yayıldı, mahsur kalan 200'den fazla kampçı son anda bölgdeen alındı. Kamp merkezinden kurtarılan Jeremy Remington'ın, alevlerin ortasından çektiği görüntüler büyük ilgi gördü.

ABD'nin California eyaletinde çıkan orman yangını nedeniyle mahsur kalan 200'den fazla kampçının helikopterlerle kurtarıldı. Kamp merkezinden kurtarılan Jeremy Remington'ın, alevlerin ortasından yaşananları çektiği video ile anlattı. Helikopterle alevlerin ortasından kurtarılan kampçılardan Jeremy Remington yangının nasıl ilerlediğini ve kurtarılma anına ilişkin " Yangın devam ediyor. Biz şuanda helikopter ile yangından kurtarılıyoruz" diyerek, o anları sosyal medyadan paylaştı. Öte yandan California Valisi Gavin Newsom, orman yangınları nedeniyle eyalete bağlı 5 kasabada olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.