ABD'de alıcısı çıkmayan Meksika Başbakanlık uçağı ülkesine geri dönecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD'de alıcısı çıkmayan Meksika Başbakanlık uçağı ülkesine geri dönecek - Son Dakika

ABD'de alıcısı çıkmayan Meksika Başbakanlık uçağı ülkesine geri dönecek

6 saat önce

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un kemer sıkma politikaları kapsamında satmak istediği başkanlık uçağı, ABD'de alıcı bulamadığı için ülkeye geri getirilecek.

ABD'de alıcısı çıkmayan Meksika Başbakanlık uçağı ülkesine geri dönecek, System.String[]

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un kemer sıkma politikaları kapsamında satmak istediği başkanlık uçağı, ABD'de alıcı bulamadığı için ülkeye geri getirilecek.

Ülke basınında çıkan haberlere göre, 2018'den beri ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir hangarda bekletilen başkanlık uçağının satılamadığı için Meksika'ya getirilmesi kararı alındı.

Lopez Obrador, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, yerel basında "Beyaz Fil" benzetmesi yapılan başkanlık uçağının yeniden satışa çıkarılması ya da kiraya verilmesi olasılıklarının masada olduğunu belirtti.

Devlet bankalarından Banobras'ın sözcüsü Jorge Mendoza da uçağa 130 milyon dolara kadar alıcının çıktığını ancak bir takım finansal problemler nedeniyle satışın gerçekleştirilemediğini kaydetti.

Son uçuşu G20'ye olmuştu

Devlet Başkanı Lopez Obrador'un, 1 Aralık 2018'de yemin ederek görevine başlamasının ardından, ilk icraatı, eski devlet başkanının lüks uçağını satışa çıkarmak olmuştu.

Boeing Dreamliner 787-8 tipi uçak, son yolculuğunu 2018'in Kasım'da, eski Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto'nun G20 Zirvesi için Arjantin'in başkenti Buenos Aires'e yapmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya, Meksika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 12:10 Kaynak: AA
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