ABD'de Alışveriş Merkezinde Silahlı Saldırı: 2 Yaralı
1 saat önce
NEW ABD'nin New Jersey eyaletine bağlı Jersey City bölgesinde bir alışveriş merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.
NEW ABD
'nin New Jersey
eyaletine bağlı Jersey City bölgesinde bir alışveriş merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.
Jersey City Belediye Başkanı Steve Fulop, yaptığı açıklamada, Newport Centre adlı alışveriş merkezinde akşam saatlerinde ateş açıldığını, kurbanlardan birinin karnından diğerinin de kolundan vurulduğunu belirtti.
Yaralıların durumunun ciddi olduğunu belirten Fulop, olayın bir çete kavgasından çıktığının düşünüldüğünü ve olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını belirtti.
Saldırının ardından alışveriş merkezi tahliye edildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 06:36 Kaynak: AA
Türkiye, İstediğini Aldı! Koalisyon Askerleri, Suriye'den Çekiliyor
Kanada 1 Milyon Göçmen Kabul Edeceğini Açıkladı
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton: Suriye Konusunda Türkiye ile Askeri Görüşmeler Devam Edecek
Kaybolan Bebeğin İmdadına Kadın Otobüs Sürücüsü Yetişti