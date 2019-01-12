Son Dakika Haberleri: ABD'de Alışveriş Merkezinde Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

ABD'de Alışveriş Merkezinde Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

1 saat önce

NEW ABD'nin New Jersey eyaletine bağlı Jersey City bölgesinde bir alışveriş merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

ABD'de Alışveriş Merkezinde Silahlı Saldırı: 2 Yaralı, System.String[]
NEW ABD'nin New Jersey eyaletine bağlı Jersey City bölgesinde bir alışveriş merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Jersey City Belediye Başkanı Steve Fulop, yaptığı açıklamada, Newport Centre adlı alışveriş merkezinde akşam saatlerinde ateş açıldığını, kurbanlardan birinin karnından diğerinin de kolundan vurulduğunu belirtti.

Yaralıların durumunun ciddi olduğunu belirten Fulop, olayın bir çete kavgasından çıktığının düşünüldüğünü ve olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Saldırının ardından alışveriş merkezi tahliye edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 06:36 Kaynak: AA

New Jersey, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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