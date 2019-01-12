ABD'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı
1 saat önce
ABD'nin New Jersey eyaletine bağlı Jersey City bölgesinde bir alışveriş merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.
ABD
'nin New Jersey
eyaletine bağlı Jersey City bölgesinde bir alışveriş merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 09:34
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