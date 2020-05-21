ABD'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı: 3 yaralı - Son Dakika

ABD'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı: 3 yaralı

ABD'de, Westgate Eğlence Bölgesi'ndeki alışveriş merkezinde bir kişi etrafa rastgele ateş açtı.

ABD'de, Westgate Eğlence Bölgesi'ndeki alışveriş merkezinde bir kişi etrafa rastgele ateş açtı. Silahlı saldırıda 3 kişinin yaralandığı, birinin durumunun ağır olduğu ifade edildi. ABD'nin Arizona eyaletinin başkenti Phoenix'teki Westgate Eğlence Bölgesi'nde 20 yaşındaki Armando Junior Hernandez, AR-15 yarı otomatik tüfek ile etrafa ateş açarak 3 kişiyi yaraladı. Polis tarafından gözaltına alınan Hernandez'in gerçekleştirdiği saldırının ardındaki nedenlerin araştırıldığı belirtildi. Saldırının gerçekleştiği noktaya gelen Tiffany Ngalula'ya göre, olay yerel saatle 19.25 sıralarında gerçekleşti ve polis memurları olay yerine geldiğinde silah sesleri susmuştu. Arizona Eyalet Senatörü Martin Quesada, sosyal medyada yaptığı açıklamada olaya tanık olduğunu söyledi ve saldırgan Herhandez'i 'AR-15 silahlı bir terörist' olarak nitelendirdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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