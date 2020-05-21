ABD'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı: 3 yaralı - Son Dakika

ABD'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı: 3 yaralı

ABD'de, Westgate Eğlence Bölgesi'ndeki alışveriş merkezinde bir kişi etrafa rastgele ateş açtı.

ABD'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı: 3 yaralı, System.String[]

ABD'de, Westgate Eğlence Bölgesi'ndeki alışveriş merkezinde bir kişi etrafa rastgele ateş açtı. Silahlı saldırıda 3 kişinin yaralandığı, birinin durumunun ağır olduğu ifade edildi.

ABD'nin Arizona eyaletinin başkenti Phoenix'teki Westgate Eğlence Bölgesi'nde 20 yaşındaki Armando Junior Hernandez, AR-15 yarı otomatik tüfek ile etrafa ateş açarak 3 kişiyi yaraladı. Polis tarafından gözaltına alınan Hernandez'in gerçekleştirdiği saldırının ardındaki nedenlerin araştırıldığı belirtildi. Saldırının gerçekleştiği noktaya gelen Tiffany Ngalula'ya göre, olay yerel saatle 19.25 sıralarında gerçekleşti ve polis memurları olay yerine geldiğinde silah sesleri susmuştu. Arizona Eyalet Senatörü Martin Quesada, sosyal medyada yaptığı açıklamada olaya tanık olduğunu söyledi ve saldırgan Herhandez'i 'AR-15 silahlı bir terörist' olarak nitelendirdi.


Amerika Birleşik Devletleri, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.05.2020 04:19 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya ABD'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı: 3 yaralı - Son Dakika Dünya

Son Dakika

Öpüşmeye başlayan çift soluğu acilde aldı! Sebebi olaydan daha ilginç Amerikalılar uslanmıyor! Festival yapıp çıplak halde sahile koştular ABD'de gözü dönmüş silahlı saldırgan canlı yayında 3 kişiyi vurdu Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanının inanılmaz değişimi! Darbeci Hafter'den küstah tehdit: Türklere, Libya tarihinin en büyük hava harekatını başlatıyoruz Bir şehri böyle kurtardılar! Bu fotoğraflarda Photoshop yok Hastanenin ilgilenmediği korona hastası, tuz ruhu içip kendini astı Salgının "sıfır noktası" olan Wuhan'da vahşi hayvan yemek resmen yasaklandı Ruanda'da koronavirüse karşı robotlar da kullanılacak Salgında ikinci dalgayı yaşayan Çin'den korkutan sözler: Koronavirüs değişime uğruyor ABD'li profesör : Aşı yakın zamanda bulunmayacak 2. dalganın görüldüğü Çin'den korkutan koronavirüs sözleri: Değişime uğruyor Esed'in zengin kuzeni Rami Makluf, Esed rejimine sosyal medyadan savaş açtı Dünya Sağlık Örgütü, son 24 saatte tespit edilen vaka sayını açıklayıp uyardı: En yüksek rakam, daha uzun bir yol var YPG/PKK'lı teröristler, Deyrizor'da sivillere ait tarım arazilerini yaktı
Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi         
16:17
Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray beğenisi, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray beğenisi, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı         
16:05
Oyuncu Eda Ece, dizilerdeki öpüşme sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı Oyuncu Eda Ece, dizilerdeki öpüşme sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı         
15:53
"Virüse karşı çare ormana gitmek" dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi         
15:41
Hurdaya dönen araçtan 3 yaralı çıktı, bagajdaki buzağı olup bitenleri izledi Hurdaya dönen araçtan 3 yaralı çıktı, bagajdaki buzağı olup bitenleri izledi         
15:29
Meteoroloji 5 ilimizi uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor Meteoroloji 5 ilimizi uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor         
15:28
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz         
15:26
Altın yatırımında yeni dönem! 100 gram ve üzeri alımlar 1 gün sonra hesabınıza geçecek Altın yatırımında yeni dönem! 100 gram ve üzeri alımlar 1 gün sonra hesabınıza geçecek         
15:25
Yanlışlıkla KKTC'ye yaptığı sokağa çıkma talebi onaylanan vatandaşa, Sivas Valiliği'nden izin çıktı Yanlışlıkla KKTC'ye yaptığı sokağa çıkma talebi onaylanan vatandaşa, Sivas Valiliği'nden izin çıktı         
15:14
Beşiktaş'ın henüz sözleşme teklif etmediği Gökhan Gönül'den serzeniş: F.Bahçe'deki dönemi yaşıyorum Beşiktaş'ın henüz sözleşme teklif etmediği Gökhan Gönül'den serzeniş: F.Bahçe'deki dönemi yaşıyorum         
14:58
AK Partili Şenocak'tan İBB'ye Haliç eleştirisi: Çamura terk edildi AK Partili Şenocak'tan İBB'ye Haliç eleştirisi: Çamura terk edildi         
14:53
Bir grup esnafın yakaladıkları yılana yaptıkları sigaralı eziyet tepki çekti Bir grup esnafın yakaladıkları yılana yaptıkları sigaralı eziyet tepki çekti         
14:53
Koronavirüs nedeniyle 60 milyon insan günde 13,5 TL'den az parayla geçinmek zorunda kalacak Koronavirüs nedeniyle 60 milyon insan günde 13,5 TL'den az parayla geçinmek zorunda kalacak         
14:47
Yeşillikler içinde poz veren Fahriye Evcen'in güzelliğine beğeni yağdı Yeşillikler içinde poz veren Fahriye Evcen'in güzelliğine beğeni yağdı         
14:38
Bakanlık seyahat izni verdi, otogarda yolcu kapma yarışı başladı Bakanlık seyahat izni verdi, otogarda yolcu kapma yarışı başladı         
14:31
Almanya'nın FC Würzburger Kickers Kulübü, sosyal mesafeye uyarak ve maske takarak poz verdi Almanya'nın FC Würzburger Kickers Kulübü, sosyal mesafeye uyarak ve maske takarak poz verdi         
14:23
Bu halini görünce hayran kalacaksınız! Yeşilçam'ın güzel Sultan'ı Türkan Şoray 15 yaşındaki halini paylaştı Bu halini görünce hayran kalacaksınız! Yeşilçam'ın güzel Sultan'ı Türkan Şoray 15 yaşındaki halini paylaştı         
14:17
Son Dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Son Dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı         
14:02
Karantinayı ihlal eden belediye başkanı, yakalanınca tabuta girip ölü taklidi yaptı Karantinayı ihlal eden belediye başkanı, yakalanınca tabuta girip ölü taklidi yaptı         
13:50
Son Dakika: Türkiye'den darbeci Hafter'in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz Son Dakika: Türkiye'den darbeci Hafter'in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz         
13:48
Öğrenciler biberonla besledikleri yavru kedileri başı kesilmiş halde buldu Öğrenciler biberonla besledikleri yavru kedileri başı kesilmiş halde buldu         
13:47
Genç kadın, oğlu için yapılan Genç kadın, oğlu için yapılan "Gebersin" yorumunu okuyunca soluğu mahkemede aldı         
13:44
Husumetli 3 kişi, kadın çağırdıkları günlük kiralık dairede karşılaşınca silahlar konuştu Husumetli 3 kişi, kadın çağırdıkları günlük kiralık dairede karşılaşınca silahlar konuştu         
13:32
Jırki aşiretinin lideri Mehmet Adıyaman vefat etti Jırki aşiretinin lideri Mehmet Adıyaman vefat etti         
13:24
Günde 35 bin hastaya hizmet verecek Başakşehir Şehir Hastanesi, hizmete açıldı Günde 35 bin hastaya hizmet verecek Başakşehir Şehir Hastanesi, hizmete açıldı         
13:20
150 tavuğu telef eden tilki, 150 tavuğu telef eden tilki, "Battal Gazi" taktiğiyle yakalandı         
13:09
Karantinada spor yapan Onur Tuna, kaslı vücudunu sergiledi Karantinada spor yapan Onur Tuna, kaslı vücudunu sergiledi         
12:59
Fitch, Türkiye'de faaliyet gösteren 9 bankanın kredi notu görünümünü negatife düşürdü Fitch, Türkiye'de faaliyet gösteren 9 bankanın kredi notu görünümünü negatife düşürdü         
12:37
Salgının Salgının "sıfır noktası" olan Wuhan'da vahşi hayvan yemek resmen yasaklandı         
12:33
Hastanenin ilgilenmediği korona hastası, tuz ruhu içip kendini astı Hastanenin ilgilenmediği korona hastası, tuz ruhu içip kendini astı         
12:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2020 16:43:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı: 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]