ABD'de alışveriş merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi yaralandı - Son Dakika
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ABD'de alışveriş merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi yaralandı

17.04.2022 10:40
ABD'de alışveriş merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi yaralandı

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde bulunan Columbiana Alışveriş Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişinin yaralandığı açıklandı.

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde bulunan Columbiana Alışveriş Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişinin yaralandığı açıklandı.

ABD'nin Güney Carolina eyaletindeki Columbiana Alışveriş Merkezi'nde yaşanan silahlı saldırı ile ilgili açıklama yapan polis ekipleri, 10 kişinin silahla 2 kişinin ise yaşanan arbede esnasında yaralandığını bildirdi. Saldırının ardından basın açıklaması düzenleyen Columbia Polis Şefi William Holbrook, 12 yaralının 15 ila 73 yaş aralığında bulunduğunu ve 2 kişinin hayati tehlikesinin devam ettiğini söyledi. Saldırı ile bağlantılı olduğu düşünülen 3 kişinin silahlarıyla birlikte gözaltına alındığını belirten Holbrook, "Bunun rastgele bir saldırı olduğunu düşünmüyoruz. Bu öylesine bir kişinin alışveriş merkezine gelerek insanları yaralamak isteyeceği bir saldırı değildi" ifadelerini kullandı. - GÜNEY CAROLINA

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Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa ABD'de alışveriş merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de alışveriş merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi yaralandı - Son Dakika
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