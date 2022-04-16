ABD'de alışveriş merkezine silahlı saldırı - Son Dakika
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ABD'de alışveriş merkezine silahlı saldırı

16.04.2022 22:49
ABD'de alışveriş merkezine silahlı saldırı

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde bulunan Columbiana Alışveriş Merkezi'nde silahlı saldırı düzenlendiği ve olayda yaralıların olduğu açıklandı.

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde bulunan Columbiana Alışveriş Merkezi'nde silahlı saldırı düzenlendiği ve olayda yaralıların olduğu açıklandı.

ABD'nin Güney Carolina eyaletindeki bir alışveriş merkezinde ateş açıldı. Eyalet polisi tarafından yapılan açıklamada, silahlı saldırı sonucu olayda yaralıların olduğu ve Columbiana Alışveriş Merkezi'ndeki insanların tahliye edildiği bildirildi.

Columbiana Alışveriş Merkezi'nin, şehir merkezine 16 kilometre uzaklıkta olduğu öğrenildi. - GÜNEY CAROLINA

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Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa ABD'de alışveriş merkezine silahlı saldırı - Son Dakika


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