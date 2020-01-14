ABD'de alkol tüketimi 100 yıl öncekinden daha fazla - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD'de alkol tüketimi 100 yıl öncekinden daha fazla - Son Dakika

ABD'de alkol tüketimi 100 yıl öncekinden daha fazla

6 saat önce

NEW ABD'de alkol tüketimi, yasakların yürürlüğe girdiği 100 yıl önceki oranı geride bıraktı.

ABD'de alkol tüketimi 100 yıl öncekinden daha fazla, System.String[]

NEW ABD'de alkol tüketimi, yasakların yürürlüğe girdiği 100 yıl önceki oranı geride bıraktı.

Boston Üniversitesinden uzmanlar tarafından yapılan araştırmada, ülkede alkollü içeceklerle ilgili düzenlemelerin yürürlüğe girdiği 17 Ocak 1920'de ortalama kişi başı tüketimin yaklaşık 7,5 litrenin altında olduğu ve bunun güncel verilere göre 8,6 litreye yükseldiği tespit edildi.

Alkol tüketimi kaynaklı ölüm ve hastalıklarda da artış gözlenirken, 18 yaş altındakilerde ise tüketimin düştüğü vurgulandı.

Boston Üniversitesinden doktor Tim Naimi, ülkede tüketimin arttığı ancak buna uygun bir politika geliştirilmediğini belirtti.

Aşırı miktarda alkol tüketiminin, karaciğer kanseri, yüksek tansiyon, inme ve kalp hastalığı gibi kronik hastalıklarla ilişkili olduğu biliniyor.

Hamile kadınlarda alkol tüketiminin ise düşük riski, ölü doğum veya doğum kusurlarına yol açabildiğine dikkat çekildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine göre, her yıl 88 binden fazla Amerikalı aşırı alkol tüketiminden hayatını kaybediyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Boston, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 11:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Borsa İstanbul yılın en yüksek seviyesini gördü! Tarihi zirveye ramak kaldı
ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmasında büyük gün yarın ABD'den dikkat çeken S-400 açıklaması: Türkiye baskıya boyun eğmedi Rusya, Trump'ın azil sürecinin başlamasına neden olan Ukrayna şirketini hackledi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2020 06:04:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'de alkol tüketimi 100 yıl öncekinden daha fazla - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]