ABD'de ameliyathanedeki hastaların organlarıyla poz veren doktorlara soruşturma - Son Dakika

ABD'de "Spectrum Health" adlı bir sağlık kuruluşu zinciri, ameliyat masasındaki hastanın doku ve organlarıyla fotoğraf çektirerek sosyal medyada paylaşan doktorlar hakkında soruşturma başlattı.

Kuruluşun ülkenin Michigan eyaletine bağlı Grand Rapids ilçesinde bulunan bir hastanesindeki bazı kadın doğum doktorları, ameliyathanedeki hastaların doku ve organlarıyla poz verdikleri fotoğrafları sosyal paylaşım sitesi Instagram'daki bir hesaptan paylaştı.

Poz verdikleri organ veya dokuların uzunluğunun ve ağırlığının tahmin edilmesini isteyen doktorların yaptığı paylaşımlar, sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Spectrum Health sağlık kuruluşu söz konusu paylaşımların hayal kırıklığıyla öğrenildiğini belirterek sorunu çözmek için harekete geçildiğini duyurdu.

Paylaşım yapılan sosyal medya hesabı kapatılırken, doktorlar hakkında soruşturma başlatıldı.